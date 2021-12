Macri apeló su procesamiento y sugirió que el fallo en su contra tuvo un ghostwritter

Con duras críticas al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava e insistiendo en su “parcialidad”, Mauricio Macri apeló el procesamiento por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. “Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma”, se afirmó. La defensa no solo busca que la Cámara Federal de Mar del Plata revoque esa resolución sino también el embargo de 100 millones de pesos, las pautas de conducta fijadas y la prohibición de salida del país.

La defensa incluso planteó que pareciera que el fallo del juez Bava fue escrito por otra persona. “Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del Sr. Juez Dr. Martín Bava”, sostiene la presentación del abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri.

El miércoles pasado, el ex presidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El juez Martín Bava -que reemplazó al juez Alejo Ramos Padilla cuando éste se convirtió en juez federal electoral de La Plata- lo encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Se trata de seis hechos por los que lo llamó a indagatoria el pasado 1 de octubre. La defensa de Macri negó esas acusaciones a las que vinculó con tiempos electorales.

Sin embargo, el juez concluyó: “Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones”. Para esa altura, ya había procesado a los ex directores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

A lo largo de más de 70 páginas, la defensa apuntó los términos de la resolución del juez y hasta subrayó que el temor “fundado objetivo y demostrado” en el que habían planteado la recusación del magistrado -dos veces rechazado por la Cámara Federal de Mar del Plata- se vio patentizado en ese escrito. “La resolución, triste demostración de lo que sostengo, ni siquiera tuvo el cuidado de corregir expresiones puestas en plural -por encontrarlos prima facie penalmente responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor- cuando como es sabido se trataba solamente la situación procesal de mi ahijado procesal”, se afirmó.

Así, por tercera vez se pidió el apartamiento de Bava. Los rechazos anteriores fueron apelados ante la Cámara Federal de Casación Penal. Al mismo tiempo, la defensa de Macri insiste en que el caso debe pasar a Comodoro Py porque el juzgado federal de Dolores no es competente para investigar estos hechos.

Para Lanusse, hubo en el procesamiento dictado la semana pasada un intento de “análisis novedoso” de pruebas que resultó “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios, al encono, a la funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación el 1 de octubre de 2021 en pleno proceso electoral y al compromiso personal, cognitivo y emocional que el Sr. Juez tiene respecto del caso y de mi ahijado procesal”.

Se avanzó, a su criterio, “con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad del Sr. Mauricio Macri, marcada por un designio ideológico impropio de un auto jurisdiccional -más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional-, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad.”

“Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma (...) De tal manera, no se puede atribuir al nombrado ni a título de autor, ni de ningún grado de participación, responsabilidad en los supuestos hechos que se le pretenden atribuir, a partir de un antojadizo, extrapolado, tardío e inapropiado uso de la teoría del dominio funcional del hecho”, aseguró.

“No hay prueba alguna, como se demostró, que el Sr. Mauricio Macri conociera de los supuestos informes, ni que usara sus supuestos contenidos, ni que los ordenara, como enfáticamente lo negó. Y como enfáticamente lo exhibe la prueba producida. Nada lo coloca en ese escenario. Su inocencia clama todo lo contrario”, afirmó.

Para Macri, la resolución de su procesamiento está “esta atravesada por ese compromiso personal, cognitivo y emocional que encarna y por su prejuicio” contra él. “Cuando un magistrado debe dar explicaciones de sus actos paraintentar quitarle la mácula del bochorno y del escándalo de los que nunca se vuelve, es señal y dato objetivo contundente de que se está en presencia de un juez que carece de independencia y de imparcialidad. Esto es lo que ocurre con el Sr. Juez Dr. Martín Bava y su resolución”, se afirmó.

“¿Qué sentido tiene que explique su interpretación sobre el relevamiento del deber de guardar secreto? La única explicación es su parcialidad y debilidad como Magistrado de la Constitución Nacional frente al caso y frente a nuestra parte. Los jueces no deben dar explicación de sus actos, deben analizar los hechos que investigan, con distancia, serenidad, equilibrio, imparcialidad e independencia, y decir el derecho aplicable a los mismos. Eso es cumplir con un acto jurisdiccional. Lo contrario, constituye una causal anómala de actuación y se erige en una situación nueva que agiganta la rotura de su confianza como Juez”, se añadió.

Así las cosas, la defensa insistió en que toda la argumentación de Bava es “aparente, segmentada, tergiversada, arbitraria, ideológica, producto de la parcialidad, ausencia de independencia, prejuzgamiento y compromiso personal, cognitivo, emocional y prejuicio del Sr. Juez Dr. Martín Bava con respecto al caso concreto y en perjuicio” de Macri, “lo que tiñe y destruye la búsqueda de la verdad”.

En ese contexto, se solicitó que se revoque y anule el fallo y se disponga la falta de mérito de Macri. También pidió que se le ordene al juez “producir aquella prueba que nos fue arbitrariamente rechazada, y profundizar la investigación, con el debido apartamiento del Sr. Juez de grado”.