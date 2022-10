Macri comenzó a filmar un documental sobre su vida con una productora inglesa y ya hablan de candidatura presidencial

Una productora inglesa está filmando un documental sobre Mauricio Macri: desde hace semanas, con mucho hermetismo, un camarógrafo está registrando al ex presidente en su vida cotidiana, tanto en la intimidad de su familia como en su actividad política, para darle forma a este proyecto.

El dato sobre el documental fue revelado por el sitio La política online y confirmado a Infobae por el entorno macrista, pero hay una suerte de pacto de silencio entre sus principales colaboradores: nadie quiere dar detalles acerca de quién está detrás de esta película y cuál es su objetivo, aunque las especulaciones la vinculan con su definición sobre la candidatura presidencial para 2023.

“Es un recorrido por su vida”, afirmó una fuente confiable, aunque no quiso profundizar sobre el tema. Según el periodista Javier Laquidara, “el documental tiene rasgos de reality show ya que Macri aparece junto a su familia, haciendo gimnasia y hasta en medio de reuniones políticas; para estas últimas hizo firmar acuerdos de confidencialidad a los miembros del staff de filmación”.

La iniciativa hizo sospechar a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que el ex mandatario está más cerca de anunciar que competirá en 2023. “Si no, ¿cuál es el sentido de un documental sobre su vida? Es un proyecto de alguien que busca levantar su perfil, como un candidato a Presidente”, reflexionó un referente opositor que se mostró sorprendido por la película sobre Macri. Mauricio Macri y Juliana Awada, su esposa: el documental registrará momentos de la intimidad de la familia del ex presidente

Este proyecto fílmico, al parecer, no es el único que involucra a un dirigente importante de Juntos por el Cambio. El diario El Cronista sostuvo que el radical Facundo Manes “prepara un documental para Netflix sobre su figura, sus ideas, su salto a la política y sus recorridas por el país”.

El neurocientífico levantó la temperatura en la oposición hace dos semanas cuando acusó al ex presidente de haber aplicado “populismo institucional” en la Casa Rosada y de haber tenido “operadores que manejaban la Justicia” y haber “espiado a gente incluso de su gobierno”.

Macri le respondió en duros términos: “Yo tengo mi ego bien colocado, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie”, dijo, y recomendó a la dirigencia “hablar de ideas y de valores” ya que “ahí pueden conseguir algún voto, pero, advirtió, “agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal”. Facundo Manes tendrá un documental sobre su vida

En breve, ¿Macri y Manes también se disputarán la audiencia con sus documentales? ¿Sus cruces son espontáneos o salidos de un guion cinematográfico? Esta coincidencia es una de las curiosidades de este momento clave de la dirigencia opositora, en donde se alista para regresar al poder en 2023, pero por ahora mantiene abiertas las definiciones sobre las candidaturas y sin definir sus propuestas.

No está claro si en el documental sobre Macri tiene algo que ver Francisco, conocido como “Caico”, el único hijo varón del ex presidente, quien estudió cine y dirigió un documental sobre la trayectoria del automovilista Juan Manuel Fangio que se estrenó en Netflix en marzo de 2020.

Si en la disputa cinematográfica estarán empatados, donde Manes le saca ventaja a Macri es en el terreno editorial: el neurocientífico tiene publicados 7 libros que se convirtieron en best seller, aunque tienen que ver con su especialidad profesional. El ex mandatario acaba de lanzar “Para qué”, su tercer libro, el segundo sobre política. En 2021 publicó “Primer tiempo” y en 2009, “Pasión y gestión”, que está centrado en los años que se desempeñó como presidente de Boca Juniors.

Todo indica que próximamente, antes de votar en las urnas, habrá que acomodarse en los cines o ante la TV de casa para elegir entre el documental de Macri o el de Manes. Alguno de ellos puede llegar a la Casa Rosada en 2023. El otro deberá conformarse con el premio consuelo de tener buen rating.