Macri habló sobre el escándalo de Insaurralde: "Es impunidad grotesca

El expresidente Mauricio Macri habló del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde tras sus vacaciones de lujo en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, que le valió la renuncia a su cargo y a su candidatura en Lomas de Zamora.

"Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”, sostuvo en el marco de la presentación de su libro Para qué en el Beth Torah Benny Rok Campus de Miami.

En compañía del rabino Mario Rojzman y de José Campanella, el referente de Juntos por el Cambio propuso recuperar la previsibilidad. "No puede ser que tipos como [Hugo] Moyano te pongan un camión y te tapen la entrada de una fábrica. También tenes señores como [Martín] Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente", afirmó.

A menos de veinte días de las elecciones generales del 22 de octubre, Macri planteó que "algo va a surgir de todo esto, muy positivo, que nos va a poner en el sendero del crecimiento", y enfatizó: "Y cuando lo logremos encaminar, si eso arranca y llegan los creadores de valor, la Argentina puede volver a ser el país más atractivo del planeta".

En perspectiva, advirtió: "Sin embargo, como dice Patricia [Bullrich], si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa". Para el exmandatario, el oficialismo “ha hecho creer que ellos definen lo que es correcto e incorrecto moralmente”, lo que considera "algo patético”.

"Engañaron a nuestros jóvenes al decirles que el Estado les iba a regalar una vida y, como si fuera poco, les dieron a entender que delinquir no era un delito sino una necesidad. Destruyeron el respeto, el valor de la palabra e hicieron del día a día en la Argentina algo insoportable", remarcó.

En la misma línea, aseveró: “Los rivales solo intentan distraerte, sacarte de quicio. Quieren drenar tu energía. Y si dejás que lo hagan, ya te ganaron. Vos podes poner la energía en construir o destruir y batallar con el otro”.

“Viven diciendo cosas que no son. Por ejemplo, el eje de la discusión este año fue la deuda con el Fondo. Mientras ellos te la echan en cara, toman deuda a una velocidad supersónica. Parece que necesitan de estas cosas para empoderarse en la violencia, sin límite alguno”, desarrolló.

Por su parte, propuso un cambio que permita alcanzar los próximos 20 años de prosperidad e insistió: "Es muy triste saber que estos tipos te roban la posibilidad de tener un futuro. Y es una lucha que no podemos ceder".

"Estamos en manos de tipos que se apoderaron de nuestras vidas, del Estado en beneficio de ellos. Hay que revertir eso. Hay muy buena gente en la Argentina”, insistió y llamó a la sociedad a la reflexión para que los que no acompañaron a Juntos por el Cambio en 2019, puedan hacerlo en estos comicios.

"El cambio requiere músculo, fuerza y equipo. Requiere de alguien como Patricia [Bullrich], que tiene intelecto y va para adelante", manifestó y concluyó: "Con la libertad en el foco, la Argentina va a poder entrar en esos 20 años de crecimiento consecutivo".