Mauricio Macri participará en las próximas elecciones de Boca. La noticia de por sí es fuerte, porque si bien el ex presidente del club viene participando activamente de la política xeneize, al punto de que apoyó a Andrés Ibarra como candidato de una de las listas opositoras, otra cuestión totalmente diferente es que él mismo sea integrante de esa nómina.

Según publicó el diario Olé, la idea de Macri es anunciarlo el próximo 3 de abril, cuando Boca cumpla 118 años. De entrada, será parte de la oposición como vocal titular, la misma posición en la que se postuló Juan Román Riquelme en la lista de Ameal, que finalmente terminó ganando las elecciones en el 2019.

¿Habrá escenario entonces para un enfrentamiento electoral entre Macri y Riquelme? Claro que sí. Aunque no será directamente, son los dos pesos pesados de ambas listas y quienes arrastrarán la mayor cantidad de votos. De hecho, el ex presidente de la Nación se postulará en principio como vocal para luego ser vicepresidente segundo o tercero, en caso de que su Agrupación gane las elecciones (serán a fines de este año). Román, por su parte, aún no definió desde que lugar participará, pero todo indica que será parte de la fórmula oficialista.

De esta manera, Macri, con el peso de su apellido y de su historia en Boca (fue presidente por 12 años, desde 1996 al 2008, y bajo su gestión se lograron 16 títulos), busca fortalecer la candidatura de Ibarra (que todavía no anunció justamente su compañero de fórmula) y ver en este tiempo cómo va midiendo en las encuestas, sobre todo en comparación con Riquelme. A partir de ahí, se pueden abrir otros escenarios...

¿Es posible que, a medida que se acerquen las elecciones, Macri pueda ir como vice o, incluso, directamente como presidente? Por lo pronto, no es lo que anunciará. "Aunque de acá a fin de año hay mucho camino por recorrer y todo puede pasar", le dijeron a Olé. En las listas de Boca para las elecciones sólo figura la fórmula, es por eso que hoy no se lanzará desde ese lugar y sí como vocal titular. Aunque eso, hasta que el día que se presenten las nóminas de manera oficial, es modificable.

Su candidato

Ahora, desde un lugar más relevante, Macri buscará generarle una mayor oposición a Riquelme. Y de paso, levantar en las encuestas a Andrés Ibarra, a quien él mismo había presentado como candidato a presidente en noviembre del año pasado, en un evento que tuvo a otros protagonistas de la vida política del club, como Daniel Angelici y Christian Gribaudo, quien en 2019 se postuló a presidente por el oficialismo.

Andrés Ibarra fue gerente general en la gestión de Macri en Boca y además fue ministro de Modernización y vicejefe de Gabinete en su gobierno nacional. También estuvo cargo de la gerencia de marketing en la primera gestión de Angelici en el Xeneize. El Tano, que dijo que no iba a participar de la vida política del club, por ahora está en la cocina de la lista. En principio, no ocuparía ningún cargo. Aunque se encargará con Macri de definir todos los cargos.