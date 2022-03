Malestar en el municipio de la Capital por la supuesta nueva designación de Gabriela Molina

La supuesta nueva designación de la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos de la municipalidad de la Capital, Gabriela Molina al frente de la nueva y flamante Secretaria de la de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad desató una fuerte interna dentro de los funcionarios que integran el Ejecutivo Municipal de la Capital. A esta situación se le suma el reclamo de placeros y placeras que denunciaron supuestos malos tratos por parte de Estela Molina, hermana y mano derecha de Molina.

Funcionarios de segunda línea que acompañan la gestión del intendente Gustavo Saadi revelaron a LA UNIÓN que existe un malestar interno tras la decisión de que Gabriela Molina ocuparía la Secretaria de la Mujer. Al parecer la funcionaria en cuestión no reuniría las condiciones suficientes para desempeñar ese cargo, sostiene que desde que asumió la gestión frente a la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos no logró avance alguno y que “solo aparece para la foto”.

A esta situación, se le suma el reclamo que realizó un grupo de placeros y placeras que cumplen funciones en sectores de la ciudad, quienes confirmaron a este medio que elevaran una nota al intendente Saadi explicándole la situación por la cual atraviesan.

“Desde que Molina (Gabriela) está al frente de Secretaria de Ambiente, no tenemos ni guantes, ni peinetas, ni escobillones. Y ni hablar de ir a pedirle, porque nos atiende Estela (Molina) la hermana, que nos trata mal a todos, vayan acérquense hasta el despacho de Molina y comprueben. Los familiares de Molina están todos designados en la oficina nosotros queremos que se terminen este tipo de situaciones, donde asume un funcionario y tras de el toda la familia dando la espalda los trabajadores que llevamos año de precariedad laboral y encima la premian”, afirmó uno de los placeros.

Mujer, Género y Diversidad

Por otra parte, desde la oposición reclaman a la comuna la implementación de forma urgente de la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad y exigen que la misma cuente con equipos de profesionales capacitadas, preparadas para abordar la problemática de la violencia de género con medidas de contención inmediata.

“La creación de la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de la ciudad de SFVC fue anunciada hace un año, está aprobada por ordenanza, pensé que iba a entrar en funcionamiento el 25 de noviembre pasado, luego dije, tal vez sea el 8 de marzo y hoy es 14 de marzo y nada”, manifestó en la redes sociales la ex directora provincial del INADI delegación Catamarca, María Luisa Moreno.

Moreno además expresó que “El municipio capitalino tiene casi la mitad de la población de la provincia de Catamarca, cada día y fin de semana se llenan de noticias estremecedoras de violencia de género y el municipio más importante de la provincia no tiene una área ejecutiva que atienda las problemáticas de las mujeres y grupos de personas disidentes. Qué pasa? No hay presupuesto? Que sea un llamado de atención para el intendente Gustavo Saadi. El Consejo Municipal de la Mujer no es un área ejecutiva, es un espacio de discusión de políticas públicas. Se requiere de equipos de profesionales capacitadas, preparadas para abordar la problemática de la violencia de género y sus consecuencias! Ojalá pronto tengamos un área concreta ocupada y preocupada por lo que nos pasa a las mujeres!”, sentenció.