Manzi cuestionó el fallo de la jueza electoral: Las reelecciones indefinidas atentan contra la buena democracia

Tras conocerse el fallo de la jueza electoral, Agustina Crook, que desestimó las impugnaciones en contra de la pretensión de los intendentes que pretenden hacer uso de la reelección indefinida, el diputado nacional y precandidato a gobernador Rubén Manzi cuestionó la decisión y consideró que “esta es una consecuencia más de tener un Poder Judicial al servicio del gobierno de turno; realmente lamento el fallo, no me sorprende, pero lo lamento porque las reelecciones indefinidas atentan contra la buena democracia, contra la institucionalidad y contra el desarrollo de nuestra provincia”.

Para el precandidato de la lista “El cambio de nuestras vidas”, el fallo de la jueza electoral Agustina Crook “es lamentable”. “No me sorprende, lo esperábamos, era lógico que siga la línea del 2007 para habilitarlo a Francisco Gordillo, que en aquel entonces fue por un tercer mandato y hoy, el eterno Intendente de Pomán, reafirma su condición de autócrata para ir por un séptimo período y así refirmarles a los catamarqueños que él es el 'dueño' de la Villa de Pomán; que es él quien decide quién se beneficia y a quién perjudica con sus políticas y con la administración de los recursos que son de todos los pomanistas. Lo mismo ocurre con Carrazana de Saujil; con Ojeda en El Alto; con Elpidio Guaraz, en Bañado de Ovanta y puede suceder con Roxana Paulón en Fiambalá y con otros jefes comunales que se niegan a dejar el poder”.

Para Manzi, la decisión de Crook ha generado una “degradación más de esta democracia de baja calidad que instaurado hace 12 años el kirchnerismo en la provincia; donde el oficialismo ha lacerado la autonomía de los municipios y promueve que haya verdaderos señores feudales que tienen sometido a los ciudadanos con becas y contratos de hambre, a los que además amenaza con despojarlos de esos ingresos miserables; en los municipios reina el miedo. Nosotros queremos cambiar eso, queremos real desarrollo, trabajo genuino, salarios dignos y ciudadanos que decidan en libertad, no con la amenaza de perder una beca o un contrato. Lamentablemente, la jueza electoral no sólo no tiene problemas en ignorar la ley, sino que además demuestra que le importa poco la realidad que sufren los catamarqueños que viven es esos "feudos".

“Muchas veces hemos cuestionado que Jalil ha avanzado sobre el Poder Judicial de una forma grosera. Esto es una consecuencia de ello, porque poniendo jueces a dedo ha logrado que se declaren inconstitucionales las leyes que atentan contra sus intereses; así hizo con el Consejo de la Magistratura, que lo hizo desaparecer y permite que hoy haya una jueza nombrada a dedo que reafirma que en Catamarca las leyes de la democracia son inconstitucionales y que casi una veintena de intendentes pueden ser señores feudales”, sintetizó.

Recursos

Consultado sobre la impugnación de integrantes de la lista “Gana Catamarca”, con las que competirá en las PASO, Manzi advirtió que “con este fallo, queda en claro quiénes estamos a favor de la democracia, de la calidad institucional, de la alternancia y en contra de la perpetuidad en el poder. Lo cierto, es que con tal de sostener a dos muy buenos intendentes que hoy infligen la ley para continuar sus mandatos (Taritolay y Villagra), esa lista abandona a sus propios candidatos en otros catorce municipios (Fiambalá, Pomán, Saujil, Huillapima, Capayán, Bañado de Ovanta, Las Juntas, El Rodeo, Los Varela, Londres, entre otros) para ser sometidos contra el clientelismo de los patrones de estancia”, consideró.

De todas formas, advirtió que “vamos a seguir la vía recursiva y vamos a esperar que resuelvan los miembros de la Corte de Justicia”. Aunque no se mostró muy esperanzado al respecto, ya que “de los siete integrantes del máximo tribunal, es altamente probable que la mayoría fallen a favor de los intereses del gobernador. Espero que se den cuenta que la decisión que tienen que tomar no afecta a Rubén Manzi, sino a miles de catamarqueños que son los que a partir del 13 de agosto deben definir en libertad, en qué Catamarca quieren vivir”.