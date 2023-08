Manzi y la denuncia de las maniobras fraudulentas en las minas de litio

El precandidato a gobernador y diputado nacional, Rubén Manzi (CC-ARI, Juntos por el Cambio) responsabilizó al gobierno provincial y nacional ante la nueva denuncia que se conoció este lunes sobre presuntas maniobras fraudulentas por parte de una empresa minera litífera que opera en el territorio provincial.

Para el legislador, “es el gobierno de la provincia, y también el nacional, pero principalmente el de la provincia el que tiene que garantizarnos a los catamarqueños que las empresas mineras aporten lo que tienen que aportar”.

Fue en relación a la publicación de una denuncia de la AFIP en contra de la minera china Liex-Zijim, por sobrefacturar importaciones de insumos; denuncia que se suma a la que el año pasado se realizó contra de Livent, otra minera acusada en ese caso de vender el litio catamarqueño a precios irrisorios, como maniobra para evadir impuestos.

“Creo que es hora de que se controle a las empresas mineras como corresponde, y en eso le cabe el sayo al gobierno provincial, porque el recurso es de los catamarqueños y debería ser el primer interesado en garantizar que las empresas mineras dejen el recurso que le corresponde a la provincia. Así como se controla a un pequeño comerciante que tiene un almacén de barrio o un bar en el centro, el gobierno se tiene que poner las pilas en controlar como se debe y no quedarse con un discurso de autosatisfacción, por algunos datos que a ellos les parece que les tapan la realidad”, expresó.

Además, advirtió también que el gobierno debe “controlar más si realmente se está cubriendo el cupo de mano de obra de catamarqueños. No quiero hacer acusaciones sin datos precisos, pero hay datos en Fiambalá que indican que no se está contratando toda la mano de obra local que se debería contratar”. “La principal responsabilidad es del gobierno que tiene que cuidar nuestros intereses. Y por supuesto, las empresas tienen responsabilidad, pero uno espera el control por parte del gobierno”, afirmó.