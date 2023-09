Manzi: Massa está dejando una bomba hiperinflacionaria a la próxima gestión

El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi (CC-ARI, Juntos por el Cambio) cuestionó con dureza las medidas impulsadas por el ministro de Economía y candidato a la presidencia del oficialismo Sergio Massa. En tal sentido, destacó que “lo que hoy es un alivio para el bolsillo de millones de argentinos, es al mismo tiempo una peligrosa bomba hiperinflacionaria que le va a estallar al próximo gobierno, que claramente va a ser de otro signo político”.

Manzi consideró “necesario poner sobrerrelieve lo que significarán las últimas medidas que viene tomando este gobierno que se desmorona día a día, con un presidente que está totalmente desdibujado y un candidato que ocupa un rol fundamental dentro del gobierno, que toma medidas en forma irresponsables y que al mismo tiempo trata de despegarse como si fuera el más opositor de los candidatos”. Para el legislador, las medidas de reducción impositiva como la modificación de Ganancias, la devolución del IVA y los bonos anunciados por trabajadores registrados, autónomos, informales y jubilados, “son sin lugar a dudas un alivio para el bolsillo, pero es un alivio momentáneo, inconsistente, y que al mismo tiempo va a traer gravísimos problemas a la economía que le va a estallar al gobierno que asuma la conducción del país a partir de diciembre, porque no cabe duda que el kirchnerismo va a abandonar el poder”.

Sigue la emisión

“Hoy la emisión ya equivale a tres veces la base monetaria, algo que no nos sorprende porque fue la forma que tuvo este gobierno de tratar de disimular la catástrofe económica en la que sumieron al país; pero hasta los economistas más conservadores prevén una tasta de inflación de un 300 por ciento para los próximos 6 meses”, advirtió el legislador. “Lo peligroso es que la espiral inflacionaria puede llevarnos a una híper y no vamos tener capacidad de reacción; con el crédito internacional cortado, con el déficit fiscal estallado, no hay forma de sostener ni de financiar estas medidas”, señaló.

“La argentina no tiene hoy un problema de desocupación, afortunadamente, pero el gran problema que tenemos es la pobreza que hace rato ya se comió al trabajador formal, el que tiene un trabajo en blanco, con aportes con obra social, hoy es pobre; y por otra parte la gran masa de trabajadores informales que avanza a pasos agigantados y que genera la distorsión del sistema, que impacta en el sistema previsional y en el déficit fiscal. Y no hay ninguna medida que mínimamente avizore un horizonte que nos permita pensar en revertir esa situación. Por eso sostenemos que la solución no es meter más plata en el bolsillo a la gente de esta forma, peligrosa e irresponsable”, afirmó.

Y agregó: “La gente tiene que tener en claro que todas estas medidas son una estafa electoral, una ilusión que se va a desvanecer apenas pasen las elecciones y que el efecto que tendrá va a ser más inflación, más pobreza, más marginalidad”