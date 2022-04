Manzi No podemos ir a una reforma constitucional que se superponga a un debate electoral

El diputado nacional por Catamarca de Juntos por el Cambio y máximo referente local de la Coalición Cívica - ARI, Rubén Manzi habló de la reforma de la Constitución Provincial y consideró que primero el gobernador Raúl Jalil deberá definir fecha primero la fecha de las elecciones.

“Primero, el gobernador debe dar certezas de fecha electoral y esto lo hemos dicho siempre. No podemos ir a una reforma constitucional que se superponga a un debate electoral, porque el debate electoral tiene un perfil: se debate qué personas nos van a gobernar, se debaten cuestiones de coyuntura; en cambio, el debate por un Reforma Constitucional tiene otro perfil, se debaten otros problemas, más estructurales, legislación de fondo, acuerdos o núcleos de acuerdos que pueden existir o no, entonces no podemos superponer los dos debates”, disparó el legislador en declaraciones radiales.

Al tiempo que consideró que el proyecto de Reforma constitucional debe contemplar todo lo atinente al Consejo de la Magistratura; la boleta electoral única, determinar que los entes de control del Estado queden fuera del control del Poder Ejecutivo y además administrados con mayoría de miembros de la oposición; formalizarse la adhesión al acuerdo 169 de la OIT sobre la protección de las tierras de las comunidades originarias; establecer un marco con respecto a la explotación de recursos naturales entre otros puntos centrales que mencionó Manzi.