Manzi pidió discutir los temas centrales en la Argentina

El diputado nacional Rubén Manzi consideró que es necesario “comenzar a discutir los temas centrales” en la Argentina, como la actualización de leyes laborales, sistema tributario y sistema previsional.

El legislador, en diálogo con Radio Valle Viejo, abordó distintos temas de la realidad nacional, e hizo referencia a que “hay un fenómeno que se está dando cada vez más progresivamente, que es el crecimiento del empleo en negro”. Ante ello, consideró que es necesario “actualizar las leyes laborales para que no se siga desalentando a que los empresarios tomen empleados, porque es tan pesado el gravamen, el costo laboral, que el empresario ya no quiere tomar trabajadores. Esta es una realidad de la Argentina hoy, y no estamos discutiendo esto”, afirmó.

También ?agregó- es “necesario discutir el sistema previsional, porque en 70 años se hicieron 50 reformas, es decir que algo no va; lo hemos distorsionado, nos hemos auto estafado, pero algo no va. Tenemos que discutir estos temas centrales de la Argentina”, enfatizó.