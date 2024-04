Marchioli pide formalmente a Jalil, dar marcha atrás con el tarifazo en el servicio de energía

A través de una nota dirigida al gobernador Raúl Jalil, el diputado y presidente de la UCR catamarqueña Alfredo Marchioli, pedirá marcha atrás en el decreto mediante el cual se pretende declarar la emergencia en el servicio público de energía eléctrica, retroceder con el aumento del VAD (Valor Agregado de Distribución de energía) y suspender por 90 días la instancia de actualización tarifaria, prevista en el contrato de concesión, para el periodo Mayo - Noviembre de 2024.

La misiva que se presentará este viernes y estará acompañada por las más de 1500 firmas de usuarios del servicio de energía eléctrica y que fueron receptadas en la campaña que tuvo como consigna #NOALTARIFAZO, le recuerda al Primer Mandatario que el servicio de energía eléctrica constituye un derecho humano fundamental, que garantiza la habitabilidad y la salud de los ciudadanos, y que por mandato constitucional es el Estado quien debe garantizar que el suministro se brinde de manera continua y accesible (tarifa razonable), asegurando su acceso a todos los habitantes del territorio provincial.

"Me dirijo a usted, sin antes haber agotado las instancias previas, para advertir y responsabilizar, en caso de no retroceder con los aumentos, sobre sus consecuencias en el incremento de morosidad, conflictividad social y clandestinidad en el acceso a la energía eléctrica" subraya el Diputado enfatizando en las fatalidades derivadas de la manipulación del tendido eléctrico y las consecuentes pérdidas de vidas por la imposibilidad de no poder afrontar el aumento de la energía eléctrica, lo que implica una vulneración a su dignidad y un riesgo a la salud, por la inaccesibilidad del servicio y la manipulación en conexiones clandestinas.

"Esto también derivará en menores usuarios registrados, menor cobro, reducción del costo/beneficio de la empresa y el deterioro de la calidad del servicio de energía eléctrica" expresa Marchioli en la nota recordando que se trata de un incremento del 300% al 600% según el tipo de usuario y consumo, sin guardar relación alguna con el 45% de variación salarial de los trabajadores catamarqueños, "quienes no logran paliar este discrecional, espurio y ventajoso aumento en la tarifa del servicio eléctrico". En este sentido también sostiene que es "evidente el abuso institucional del monopolio natural de los servicios públicos y constituye una violencia institucional encubierta".

"La Provincia de Catamarca no presenta déficit fiscal, ya que cuenta con reservas por más de $45.000 millones y con una proyección de crecimiento de los ingresos corrientes (por recaudación propia y envíos automáticos desde Nación), por lo cual, el decreto no justifica la decisión del gobierno de NO SUBSIDIAR o absorber el aumento del VAD y el traslado directo a los bolsillos de los catamarqueños" enfatiza el Legislador de la oposición solicitando al Gobernador una respuesta positiva para los catamarqueños.