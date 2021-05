Marchioli: Tenemos el propósito de hacerle más fácil la vida a la gente

En un jornada marcada por la participación de legisladores, dirigentes, militantes y vecinos, se realizó ayer el encuentro “Evolución para Gobernar y Transformar”, impulsado desde el Instituto Moisés Lebensohn y la línea interna Renovación, Radical y Popular, con la intención de dialogar sobre la realidad política y social a nivel nacional y provincial, y pensar en un proyecto conjunto, con la unión de diferentes sectores, para las próximas elecciones.

El conversatorio incluyó palabras como la del ex legislador nacional, dirigente de UCR Evolución y presidente del Lebensohn, Hernán Rossi quien arengó a la oposición a gobernar la provincia de Catamarca y el país.

“En política hay que evolucionar para cambiar, y gobernar para transformar la sociedad y cambiar cosas que nos duelen” manifestó Rossi al destacar entre sus palabras la importancia y necesidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En este marco, apuntó al fortalecimiento de las instituciones y pensar en la gestión de Gobierno tanto como del Partido. “Hay que movilizar al radicalismo. No Hay que tenerle miedo a los procesos de movilización interna porque en lugar de dividir al partido, lo fortalecen”.

“Las Paso funcionan, pero si los partidos no convocan, no discuten progresos, o no abren el diálogo, es poco lo que pueden ofrecer”, sentenció el dirigente.

Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR Evolución) planteó: “Tenemos que saber que queremos para la ciudadanía catamarqueña, cuál es el proyecto y las propuestas concretas”.

Apuntando a la legitimidad democrática, Carrizo subrayó la necesidad de trabajar desde el disenso, considerando que “la política de la violencia y la descalificación nos llevaron a perder años de democracia”.

“Tenemos que ser mejores compitiendo desde la cordialidad, volver a la política de la autenticidad y negociar desde la diferencia”, planteó al tiempo de manifestar que “la Política debe dejar de tener nombres propios”.

A su turno, el dirigente y coordinador del Lebensohn en Catamarca, Alfredo Marchioli convocó a trabajar juntos desde la decisión de participar y generar una alternativa, “pensando en todos los catamarqueños y respuestas a cada uno de ellos”.

“Hoy es posible creer que si podemos, con las políticas que la sociedad demanda” enfatizó Marchioli remarcando la oportunidad de lograrlos consensos “porque todos somos útiles y necesarios”, dijo.

“Tenemos el propósito de hacerle más fácil la vida a la gente, buscar el espacio de poder para implementar las políticas públicas, llevar a cabo un plan para evolucionar, gobernar y transformar”, expresó.

Vilma Chayle, dirigente del Lebensohn apuntó a “un proyecto que será constituido con la voz de cada uno” desde un espacio donde prevalecerá la expresión de todos.