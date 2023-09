María Cristina Perceval: "Catamarca es una provincia clave para que el federalismo sea real"

Este lunes, el vicegobernador Rubén Dusso recibió en su despacho a María Cristina Perceval, actual Representante Especial para la Política Exterior Feminista y quien se desempeñó como embajadora argentina ante las Naciones Unidas, como Senadora Nacional por Mendoza, y como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en un encuentro que sumó a la rama femenina del Partido Justicialista para realizar un repaso sobre la agenda de trabajo territorial que llevó a Perceval por el interior de la provincia así como por la capital.



"Es un gusto poder estar aquí esta mañana para conversar y expresar mis respetos, cariño y admiración por este vicegobernador que además de gestionar en clave de inclusión social y de progreso, creo que es uno de los referentes que tiene el movimiento nacional justicialista en términos de pensamiento estratégico", expresó Percival, quien se manifestó además entusiasmada con la agenda de trabajo llevada adelante, a la que calificó como "inmensamente atractiva, tierna y desafiante".



"Tanto aquí en la ciudad de Catamarca, como en Belén, en Londres, estuvimos reunidas con cientos de mujeres, trabajando por la igualdad y no el privilegio. Son los derechos y no el olvido los que van a hacer grande a la Argentina", dijo, la exsenadora, agregando que se va de Catamarca "con sabor a dulzura por la fuerza militante y comunitaria y por el trabajo de recuperación de la identidad de las comunidades indígenas y de las comunidades originarias que se está llevando adelante".



"Estamos construyendo una solidaria red una trama de esfuerzo, compromiso y de trabajo. Catamarca es una provincia pujante y una de las provincias argentinas clave para que el federalismo sea real y no solo una palabra en discursos electorales", concluyó".



Sobre María Cristina Perceval



Es una doctora en filosofía, docente y política, que se desempeñó como embajadora argentina ante las Naciones Unidas y como Senadora Nacional por la provincia de Mendoza, directora regional para América Latina de Unicef. Fue secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.