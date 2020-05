Martel aclaró por qué no se le controló la temperatura al camionero con Covid-19

Tras la polémica generada luego de que se supiera que en La Rioja se detectó que un camionero que pasó, entre otras provincias, por Catamarca, fue diagnosticado con Covid-19, el ministro de Seguridad y vocero del COE provincial, Hernán Martel, explicó cómo se dio el paso del chofer por la provincia.

En ese sentido, respondió a la pregunta de por qué no se tomó la temperatura del sujeto, cuando pasó por los controles que existen en Catamarca, siendo que kilómetros después, cuando el camionero circuló por La Rioja, se le hicieron los estudios pertinentes que terminaron dando como resultado que había contraído el virus. “Cuando los camiones circulan y no se detienen en nuestra provincia, directamente hacemos que pasen y evitamos ese tipo de controles”, explicó el funcionario provincial.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Martel aseguró también que tanto el conductor del camión como su acompañante no tuvieron contacto estrecho con catamarqueños.

En esa línea, aseguró que la provincia tiene registrado el paso del camión, pero reiteró que al tener como destino otra provincia, se le permitió el paso. “Nosotros, en los controles que tenemos apostados en los lugares limítrofes de la provincia, tenemos los movimientos de las personas que ingresan y, sobre todo, de los servicios de transporte. Fundamentalmente, cuando son los que transitan hacia otra provincia y tenemos el control del camión que había pasado”, refirió el ministro de Seguridad.

Previa a la explicación de Martel, se había generado una fuerte polémica por el hecho de que en La Rioja sí se hicieron los controles de rigor y, por ese motivo, se logró descubrir que el camionero había contraído coronavirus, mientras que en Catamarca esto no sucedió.