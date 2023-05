Martín Tetaz desafió a Milei a un debate sobre la inflación

El diputado Martín Tetaz desafío a Javier Milei a un debate público acerca de sus ideas para combatir la inflación, a tres meses de las elecciones primarias y en momentos en que la crisis económica es la principal preocupación del electorado. El diputado radical propuso que el evento se lleve a cabo el martes 30 de mayo a las 19 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Tetaz lanzó la propuesta anoche, a través de un video que publicó en sus cuentas de Instagram, Twitter y Youtube. "Querido, Javier Milei. Te desafío a un debate público sobre cómo terminar con la inflación en la Argentina. Te espero el próximo martes 30 de mayo a las 19 acá, en la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires", afirmó.

Tetaz criticó la situación actual de la economía y aseguró que "la inflación es una estafa, golpea los salarios, multiplica la pobreza, reduce el crédito, mata el crecimiento, favorece la corrupción y nos quita la posibilidad de planificar el futuro".

"Atravesamos la peor crisis económica en décadas pero la política está ocupada discutiendo nombres y peleando por candidaturas. Por eso la argentina necesita un debate serio sobre las principales propuestas para terminar con la inflación", aseguró a través de un video que difundió por las redes sociales.

"Necesitamos una discusión profunda entre los economistas de los distintos espacios políticos que han presentado ideas concretas para combatir la suba de los precios y recuperar la moneda", remarcó el diputado de Juntos por el Cambio.

Tetaz ya le había propuesto a Milei un debate público un año atrás con la intención de que el economista libertario responda preguntas concretas. "Me pregunto por qué no quiere debatir. Yo lo invito a debatir frente a frente, para que conteste las preguntas difíciles. Que explique cómo va a financiar la política; que explique cómo va a armar políticamente cada una de las provincias, y con qué estructuras de la casta, que explique cómo va a construir la mayoría parlamentaria", planteó.

El líder de La Libertad Avanza rechazó la propuesta, aunque se había mostrado abierto a discutir en un espacio cerrado. "Tengo una situación con Martín. Es distinto cuando habla puertas adentro. En ese escenario, lo considero un amigo. Pero puertas afuera es un mentiroso, un difamador, que dice cosas sobre mí que son falsas", señaló.

Milei y su propuesta para darle "fin de la inflación"

Esta semana, Milei presentó en la Feria del Libro su obra El fin de la inflación, que Planeta publicó como novedad de mayo y que, durante la espera, muchos de sus seguidores empezaron a leer apenas lo compraron por 6.000 pesos en el stand de la editorial. Milei dedicó su presentación en público a explicar por qué y cómo apoya la eliminación del Banco Central, y también para disparar contra sus rivales políticos y contra un "pseudo liberal" al que trató de "traidor" y que en la Sala se creía que era José Luis Espert. Horas más tarde, los allegados al libertario aclararon que en realidad hablaba de Ricardo López Murphy.

Allí, el economista despertó los aplausos de sus seguidores cuando arremetió sin disimulo contra diputado nacional "pseudo liberal", que actualmente milita en Juntos por el Cambio. "No tengo inconveniente de enfrentarlo cara a cara", enfatizó.

En declaraciones a Radio Mitre, López Murphy aseguró que no contesta insultos porque ahí es donde se pierde toda estatura y autoestima. "Hay que tener en cuenta que en una sociedad libre y plural, no se puede pretender que hay un discurso único. Es natural la pluralidad de voces", enfatizó y bromeó: "Por suerte no me dijo hereje, porque me llevan a la hoguera".

El plan de Milei

Hace pocas horas Milei presentó ante la Justicia su plataforma electoral en la que dejó por escrito tras las medidas que propone avanzar. Muchas de ellas ya se conocían, como la dolarización de la economía.

El diputado nacional propone una serie de reformas en las áreas económica, laboral, educativa, sanitaria y de seguridad, entre otras, que aplicarán progresivamente en la medida que resulte electo en los comicios nacionales de 2023.

En lo económico, Milei impulsa un plan que incluye, en una primera etapa, un fuerte recorte del gasto público del Estado, reformas tributarias que bajen impuestos, una reforma laboral que elimine la indemnización de los despidos sin causa -que se reemplace por un seguro de desempleo- y "una apertura unilateral al comercio internacional".

Luego, propone avanzar en una reforma previsional que apunta a "recortar el gasto de las jubilaciones y pensiones" que aliente "un sistema de capitalización privado", "privatización de las empresas públicas deficitarias" y programa de retiros voluntarios de empleados públicos, reducción de ministerios a 8 carteras, y "la eliminación progresiva de los planes sociales".

Además, se ratifica la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otra de las medidas que se reiteran en el discurso de Milei en sus apariciones públicas, "la liberación de todos los cepos cambiarios", la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación, lo que implicará una apertura hacia los bienes que provienen del exterior.