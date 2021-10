Massa destacó el proyecto del oficialismo por un "trabajo genuino"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró este domingo que "la cabeza y el corazón del Gobierno están puestos en crecer y generar empleo”, al destacar el proyecto del oficialismo que busca la conversión de planes sociales en "trabajo genuino" y "alivio económico" para pymes que generen empleo.



En declaraciones formuladas a Radio 10, Massa dijo que la iniciativa de su autoría denominada "Un puente al empleo" apunta a que se pueda "salir de la situación de precariedad, no solamente del que tiene un plan sino del está en negro".



El titular de la Cámara baja subrayó que "la cabeza y el corazón del Gobierno tiene que estar puesta en crecer y generar empleo", y destacó que "es tiempo de salir de la emergencia y pasar a un proceso de crecimiento".



Al dar detalles del proyecto, Massa señaló que tiene como objetivo principal "transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad".



En ese sentido, dijo que la iniciativa del oficialismo ofrece herramientas para las pymes que "representan el 60% del empleo generado en la Argentina"; y al trabajador, al "reconocerle aportes jubilatorios, derecho a la ART y a la obra social".



Por otra parte, Massa aseguró que tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre abrirán "un diálogo para buscar 10 políticas de Estado para darle a la Argentina un proceso de crecimiento y desarrollo para los próximos 20 años".



"Lo charlé con el Presidente (Alberto Fernández) y está totalmente de acuerdo", subrayó sobre esa iniciativa.



Respecto a la oposición, estimó que luego del 14 de noviembre se verá "obligada a sentarse a la mesa" por sus responsabilidades institucionales aunque ahora "está obligada por una cuestión electoral a mordernos la mano".



Ahora "está más apalancada en mostrarse como contraste del Gobierno que en presentarle un programa de desarrollo económico a la Argentina", añadió. También consideró que "no hay una única mirada" en Juntos por el Cambio. "No percibo que para adelante tengan una misma mirada", remarcó.