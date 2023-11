Massa y Milei refuerzan sus estrategias antes del balotaje

Esta es la última semana de campaña en la previa al balotaje presidencial del 19 de noviembre. La podemos considerar que el debate presidencial que se realizó el día de ayer marcó el inicio del fin para la segunda vuelta electoral.

Los candidatos presidenciales, Javier Milei y Sergio Massa, no dejaron de intercambiar chicanas en lo más de sesenta minutos que duró el debate, y esto trajo como consecuencia que sus propuestas fueron prácticamente lo más irrelevante de la noche. no obstante, a pesar de esto, lo que sí quedó claro de ambos candidatos es que apostaron con todo al discurso que prueba cuál es la diferencia entre ambos: Massa apuesta a un mensaje de un gobierno de unidad nacional con el afán de “cerrar la grieta”, por otro lado, Milei hincapié en “apostar al cambio o la continuidad”. La marca de “la casta” como crítica esencial al sistema de gobierno del oficialismo. Massa estuvo cerca del 37% mientras que Milei arañó el 30%. De allí que uno y otro deben ir detrás del 33% que les fue esquivo, con el detalle de que 24% de ese tercio restante fue para Patricia Bullrich en las generales. Y un dato no menor: la presidenta del PRO apoya explícitamente al libertario en este balotaje.

Resultados de las encuestas:

El 7% de Juan Schiaretti es un clave que se disputan los candidatos y pese a algunas expresiones de dirigentes particulares en favor de Massa, el gobernador cordobés no sentó posición. Incluso se ha mostrado crítico en público sobre este gobierno. La particularidad es que Córdoba fue siempre una provincia reticente al kirchnerismo y eso puede pesar en la segunda vuelta.

Con ese bagaje previo, la última semana de campaña tendrá dos perfiles marcados y opuestos:

La estrategia de Massa en particular y Unión por la Patria en general será la de la experiencia y previsibilidad versus “el salto al vacío”. El currículum del ministro de Economía en la gestión pública, sumado al apoyo de diversos sectores del arco político, le dan un marco teórico a la promesa de forjar un gobierno de unidad a partir del 10 de diciembre. Además del discurso, el tramo final requiere de acción, y por ello no habrá descanso hasta la veda . La semana previa al debate fue de recorridas por el interior del país encabezadas por Massa, con foco en lugares donde hay gran cantidad de electores y debe mejorar, como Córdoba y Santa Fe. En el cronograma de los últimos días, la agenda incluye Entre Ríos, Mendoza y -si hay tiempo- parte de la Patagonia. Se hará el intento de remontar la performance en las provincias donde históricamente (y ahora) les fue peor, pero la base de la elección se sustenta en la diferencia a favor que puedan conseguir en la provincia de Buenos Aires . El objetivo de máxima son 20 puntos, apalancados en el conurbano y gracias al aporte territorial de los intendentes y del propio gobernador Axel Kicillof . No casualmente el acto de cierre será en La Matanza .

El entorno de Milei contempla centrarse en ganar la confianza de los ciudadanos que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires, para así reducir la brecha en el Conurbano. Cerrará su campaña en Córdoba, buscando capitalizar una diferencia que podría ser determinante en el desenlace del balotaje.

El éxito en capitalizar el clima social será crucial en la recta final, determinando quién marcará la diferencia en el cuarto oscuro el domingo.