Massa quiere que la oposición maneje la Oficina Anticorrupción

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, destacó este martes que quiere "encarar una nueva etapa en transparencia y ética política", siguiendo en esta línea, afirmó que impulsará "la nueva ley de Ética" y se mostró a favor de que la Oficina Anticorrupción "la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor".



"Queremos tener un Estado eficiente, controlado y transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas", señaló Massa al participar de una mesa de trabajo con referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil para el compromiso con la transparencia y la democracia.



"Tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, el control del gasto y la transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional"Sergio Massa



En el evento, que se hizo en el Hotel NH City, a media cuadra del Cabildo, sobre la calle Bolívar en el centro porteño, Massa sostuvo que "me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos".



Afirmó que "la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que tienen como agenda principal desde la sociedad civil, desde el sistema universitario" y "desde la política, el tema de integridad, eliminación de privilegios, ética y transparencia como temas centrales".



"Vamos a enviar y a impulsar la nueva Ley de Ética", expresó el candidato presidencial de UxP y manifestó que "es muy importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia y control de la cosa pública".



"Lo que tenemos que hacer es mostrar que la construcción de unidad tiene la vocación también de abrir la participación, tiene la vocación de controlar, y de ejercer de manera evidente y firme su tarea de control como parte de la tarea de la oposición"Sergio Massa



Además, señaló que "el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia" sería "que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor", porque "es una forma de transferir y compartir responsabilidades".



"Quiero que cada argentino pueda controlar online las cuentas del Estado de manera permanente, desde su celular", expresó y se mostró a favor de "trazabilidad de la oferta utilizando la tecnología blockchain y además mecanismo ciego para que no exista contacto entre el contratante y el contratado. Ese es otro gran mecanismo sobre el cual muchas veces se producen los hechos de corrupción".



El candidato presidencial de UxP también señaló que "es clave" que "seamos capaces de enviar en los primeros días de gobierno, si tenemos la responsabilidad de gobernar, esta nueva Ley de Ética" y manifestó "que también deberán formar cada uno de los funcionarios".



"La idea es que, además, en el caso de la ley de bien restituido, que lo recaudado sirva no solamente para el financiamiento de una fuerza federal que articule la investigación de estos delitos, sino para el fortalecimiento de lo que son nuestras fuerzas de seguridad, nuestros mecanismos de control", sostuvo.



Massa también destacó que "el tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas porque es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad" y agregó que "por eso quiero que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar".



"Muchas veces falta de planificación, falta de acumulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda del trabajo", advirtió.



Y señaló que quiere "encarar una nueva etapa de control, de éxito y transparencia de la política, pero también queremos tener sobre la base de la tecnología disponible un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas".