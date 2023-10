Massa responde a Bullrich: "Que me diga burro una señora que no puede completar una frase me parece patético"

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, respondió a las críticas de su oponente Patricia Bullrich por el quite voluntario de subsidios de transporte. "No entiendo porque se ofendieron tanto", expresó el ministro de Economía, en diálogo con periodistas, tras participar de una charla con alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.

"Es un cachetazo a la sociedad que una candidata a presidenta ignore de manera tan brutal el funcionamiento del sistema de subsidios", respondió Massa y detalló: "El ministro de Transporte dio la posibilidad de que aquellos que dicen que hay que eliminar subsidios puedan pagar sin subsidio".

El ministro de Economía aseguró que esta medida busca "contarle a la gente que la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei lleva el boleto de colectivo a $700 y el tren a $1100". "No es ninguna extorsión, eso supone que lo eliminen de un día para el otro", criticó Massa y apuntó directo contra Bullrich: "Que me diga burro una señora que no puede completar una frase me parece patético".

Más temprano, Bullrich había criticado al ministro por la medida. "Le dice a la gente 'ponete tu propio subsidio' o 'sacate tu propio subsidio' en el transporte. No toma responsabilidades. Massa ha sido el peor ministro de Economía", lo acusó.

Por otro lado, el candidato a presidente por Unión por la Patria, visitó este martes el Colegio Nacional de Buenos Aires, al que calificó como una escuela "modelo del proyecto argentino de educación pública".

Durante casi dos horas, el ministro de Economía expuso y fue interpelado por un desbordante auditorio de estudiantes que había esperado su llegada entonando las estrofas de la Marcha Peronista y que, por momentos, lo interrumpió cantando "presidente...Massa presidente".

En ese contexto, se refirió a "la idea de que a los pibes no les importa nada, que están en contra de la idea de la participación política, y que tienen pensamientos absolutamente contrarios a los valores del país". "Verlos a todos ustedes acá convencidos, no de acompañarme a m, que soy simplemente un vehículo, me hace sentir acompañado para hinchar el pecho y que el domingo podamos dar vuelta la historia", señaló.

En el centro de la histórica Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, Massa recordó que esa institución es una "de las escuelas modelo del proyecto argentino de educación pública" y, en alusión a la juventud, subrayó que "rebeldía hoy es animarse a debatir cómo es el nuevo sistema educativo" en el que se debe poner la tecnología en el centro.

Además destacó que el Buenos Aires "nació como proyecto para la construcción de dirigentes de la unidad de la Argentina" y llamó a participar en el "desafío de construir la unidad nacional para el desarrollo de la patria". Anunció además su decisión de volver a ese lugar, el año que viene, siendo Presidente de la Nación.