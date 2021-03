Mauricio Macri: Perón se anotaría en Juntos por el Cambio

El expresidente argentino Mauricio Macri aseguró que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, militaría en Juntos por el Cambio y no en el Partido Justicialista.

“Si Perón estuviese hoy acá, diría 'me anoto en Juntos por El Cambio' ”, aseguró uno de los líderes del polo opositor en un reportaje realizado por Jorge Lanata en el marco de la presentación del libro del exjefe de Estado, “Primer Tiempo”.

“Este peronismo actual representa a los que no trabajan y nosotros representamos a los que quieren trabajar, a los millones que piden un trabajo decente. Al trabajar, existís, trascendés... Si dependés de lo que te dan, te someten, te humillan... Eso es lo que hace el populismo”, planteó.

Macri dijo además que su gobierno hubiera gestionado mejor el arribo de vacunas de acuerdo a sus relaciones con las principales economías del mundo y calificó el proceso político y económico actual como “la destrucción final”.

Además, no evitó responder sobre una presunta postulación presidencial en 2023. “Es algo que hoy no puedo responder”, introdujo. Aunque luego analizó: “Ese amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia, pero no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que debe estar”.