Máximo Kirchner se presentó como querellante en la causa de mega espionaje

El diputado nacional Máximo Kirchner se presentó hoy como querellante en la Justicia Federal al ser uno de los 1.200 espiados por el ex policía Ariel Zanchetta. La presentación fue porque aparece en el listado y se suma a otros pedidos que están siendo analizados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

“Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado a cabo acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar que me informe si en aquella investigación resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida”, reza la presentación hecha vía electrónicamente. El pedido del hijo de la Vicepresidenta de la Nación es para poder tener no sólo acceso al expediente, sino además tener la posibilidad de solicitar medidas de prueba o bien acusar junto a la fiscalía.

El escrito presentado por Máximo Kirchner es con el patrocinio de los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal.

El juez Martínez de Giorgi ahora analizará los varios pedidos que hubieron en los últimos días cuando se conoció el listado de nombres de aquellos espiados por el ex sargento de Policía Federal Ariel Zanchetta. Entre otros ya se presentaron los candidatos a presidente de la Nación Sergio Massa y Javier Milei.

Por ahora, está detenido el ex policía e imputado el actual funcionario de AFIP e integrante de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, cuya detención fue solicitada por la fiscalía y rechazada por el magistrado a cargo.

No obstante, Pollicita podría insistir en las próximas horas con el pedido de detención e indagatoria.

Es que cuando fue allanada su casa y las oficinas de AFIP, el “Conu” no estaba y por ello no se dio con su teléfono de uso diario. Cuatro días más tarde, él llevó el celular a Tribunales y ahora es parte de peritaje de la Gendarmería para tratar de obtener toda la información sobre su contenido.