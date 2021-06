El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Brizuela del Moral había manifestado el lunes en Facebook que había un proyecto para nacionalizar la explotación de litio, por lo que consideró necesario plantear su postura.

El legislador llamó a los catamarqueños a estar atentos y preocupados por el tema del litio; y expresó que los diputados nacionales del Frente de Todos, Carlos Heller y Máximo Kirchner, presentarían un proyecto con el objetivo de declarar de interés estratégico la explotación del litio, lo que tendría el aval del ministro de Defensa de la Nación.

"El dominio originario de los recursos naturales de nuestros suelos nos pertenece, y no vamos a permitir que necesidades políticas de sectores centralistas y totalmente ajenos a nuestra comunidad, nos impidan el ejercicio de éste y el que la Constitución nos reserva", había señalado a través de su fanpage.

Al respecto, se pronunció el diputado provincial Marcelo Murua, quien cruzó las declaraciones del exgobernador de Catamarca, señalando que "el Teórico proyecto que se menciona como existente en la Cámara de Diputados no existe como tal, es solo alguna expresión como tantas que se dan por parte de actores centralistas que miran siempre la realidad productiva del país desde CABA, en donde nada se produce".

"Y el ámbito en el cual las expresiones o mejor aun las acciones de defensa de los intereses de la provincia se deben dar ante estos actores, cuestión esta que ya fue planteada por la diputada nacional Lucia Corpacci, de manera directa hacia los impulsores de estas expresiones. Las expresiones en las redes sociales poco y nada pueden hacer al respecto", indicó.

Y agregó: "Me alegra mucho escuchar que en el tema de la explotación de Litio no existen diferencias políticas a la hora de defender los recursos de la provincia, también me alegra saber que Brizuela del Moral se encuentra bien después de tanto tiempo que no se supo nada de él y que seguramente estas expresiones son las expresiones de un férreo defensor de los intereses de la provincia y no una oportunidad de reaparición al momento de comenzar a instalar su rereeleccion".