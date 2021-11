Me cuesta entender con la saña que atacaron a Ponferrada y a las mujeres militantes

En la sesión de este jueves, el Senado aprobó un proyecto autoría del senador Mario Carrizo para “declarar enérgicamente el repudio a las agresiones” sufridas contra la diputada Natalia Ponferrada, funcionarias y militantes, las cuales tuvieron lugar en la Villa de Antofagasta de la Sierra el pasado 13 de noviembre.

Remarcando como “vergonzoso” y “condenable” lo acontecido en Antofagasta, el senador Carrizo apuntó estar convencido de que “éste acto de vàndalos no sintetiza ni la manera de pensar ni de obrar de mis conciudadanos antofagasteños. Por ello responsabilizo al intendente Taritolay y a su esposa la senadora electa Norma Reales por el estado belicoso en que se transformó lo que debería ser un escenario de fiesta de la ciudadanía”.

“Aún me cuesta comprender la saña con que actuaron sobre la humanidad de mujeres militantes, hermanas comprovincianas que abrazan una expresión política para promover el desarrollo de nuestra sociedad”, pronunció el senador.

Por su parte, senadores de los bloques Frente de Todos y Unión Cívica Radical, aprovecharon el punto de homenajes para referirse al tema.

En este sentido, el senador Maximiliano Brumec repudió las agresiones considerando que las mismas dañan la democracia.

Al respecto, el presidente del bloque oficialista, Raúl Barot, tomó la palabra para sostener que en plena democracia “esas prácticas políticas de violencia no debieron existir. Son prácticas políticas que quedaron obsoletas y debemos darnos cuenta y respetar las decisiones del pueblo y los ideales de cada persona”.

Seguidamente, Ariel Cordero en representación del bloque de la Unión Cívica radical Ariel Cordero recordó que “a esta joven democracia hay que fortalecerla y eso se hace con hechos concretos”.

“Nuestros vecinos y pueblo está esperando otra cosa de la dirigencia política y punteros. No espera peleas ni actos que no contribuyan a nada, sino que se discutan ideas, proyectos y eso es lo que tratamos de llevar adelante en esta campaña, pero indudablemente hay gente que no lo entendió de esa manera”, explicó.

“También repudio cualquier hecho de violencia que venga a entorpecer el ejercicio de la libre elección y expresión. Firmes a nuestros principios y convicciones, hacemos público nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia a cualquier persona” pronunció el senador Cordero tras agregar que “no solo hace falta levantar una mano para ejercer la violencia, a veces también hay actitudes detractoras qué afectan mucho más”.

Respondiendo a su par ancasteño, el senador por Andalalá Horacio Gutiérrez manifestó que aquellos ideales de la Unión Cívica Radical “no condicen con la realidad que se vive en Andalgalá, donde existen en fiscalía cuatro denuncias de compañeras que fueron brutalmente golpeadas por funcionarios del actual intendente de la ciudad de Andalgalá”.

“Fueron salvajemente agredidas y después vimos como intentando cambiar la realidad y distorsionarla, comunicaban otra cosa. La realidad es que fuimos sometidos a esta situación que impera en la ciudad de Andalgalá donde quizás por la falta de políticas o la imposibilidad de poder rebatir lo que nosotros decimos, no tuvieron otra respuesta que los golpes a cuatro mujeres indefensas”.

“Por allí, los grandes paladines de la democracia y defensores de las instituciones que se dicen serlo, en la práctica distan mucho de la realidad” finalizó Gutiérrez.