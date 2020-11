Media sanción de la Cámara Baja al Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal

En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo para crear el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal y con ello dar cumplimiento a las pautas establecidas en Consenso Fiscal, firmado entre las Provincias y el Estado nacional. De esta forma, se establecen los lineamientos necesarios para avanzar en la implementación de reglas fiscales y presupuestarias coordinadas entre la Provincia y los Municipios.

Con el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, los Gobiernos municipales se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público Municipal respecto de la población proyectada para cada municipio, estableciendo también que las partidas destinadas a atender el pago de las retribuciones del personal no podrá superar el 65% del Presupuesto Anual.

Ricardo Aredes, miembro informante del despacho de la mayoría, remarcó que el proyecto “tiene como objetivo principal cumplir con las pautas del Consenso Fiscal del 2017”. A la vez, explicó los alcances de la ley en estudio para las comunas de la provincia. Para el caso, comentó que los presupuestos municipales deben fijar las partidas para atender el pago de las retribuciones del personal permanente, no permanente y funcionarios. Además, “en ningún caso pueden superar el 65 % del presupuesto anual y bajo ningún concepto se podrá insertar gastos de personal en otras partidas del presupuesto”.

En este sentido, los Municipios que excedan el 65 % no podrán contratar bajo ninguna modalidad hasta que regularice su situación, como así tampoco efectuar incrementos salariales que superen el incremento establecido por el Ejecutivo provincial. “Esta ley no reduce el personal, sino que congela la planta y tampoco niega aumentos salariales” remarcó Aredes.

Por su parte, Francisco Monti consideró que algunas de las pautas establecidas en la normativa “ya estaban incluidas en el Convenio Fiscal”, entendiendo con ello que falta “eficiencia de la administración central en relación a la rigurosidad que se tiene que aplicar la normativa de responsabilidad fiscal”. Aredes rescató que la “ley que ratifica el consenso fiscal municipal solo establece lineamientos para una futura ley de responsabilidad fiscal y esa ley es esta”.

Marita Colombo, a su turno, consideró que “no hay normas claras de distribución de recursos” a los municipios”. “Este es un proceso donde el Gobierno deberá con los municipios ir haciendo los ajustes para evitar que existan municipios ganadores y perdedores en la distribución de recursos” alegó. Genaro Contreras, en tanto, indicó que “muchas veces, aprobamos leyes que terminan siendo letra muerta si no hay voluntad de hacerlas cumplir”. En el cierre, Marcelo Murúa subrayó que “no se está obligando a los municipios a cumplir con algo que no se hubiese acordado”, recordando a la vez que en la Comisión de Hacienda “no hubo propuestas para modificar el proyecto”.