Menem cruzó a Lousteau por pedir la conformación de la bicameral para el DNU: "No tiene injerencia"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre la posibe alianza del PRO y La Libertad Avanza en el Congreso para engrosar el bloque oficialista que se encuentra en minoría.

"Yo creo que hay alguna correspondencia ideológica de un sector importante del PRO, recordemos que en las generales el presidente Milei saco el 30% y Patricia el 24% y son el ala que quería acompañar el proyecto", expresó en diálogo con Radio Mitre.

En el mismo sentido, recordó desde el PRO acompañaron la votación de la Ley Ómnibus, pero aclaró que el posible acuerdo será decisión de mandatario. "Quien ha sido titular de la mayor cantidad de votos fue La Libertad Avanza, así que el presidente Milei que termina definiendo el rumbo de la Argentina", remarcó.

Además, señaló que ve con buenos ojos la chance de trabajar con un solo presidente de bloque dentro del Congreso "Veo posible un trabajo en conjunto", sostuvo.

Y por otra parte, cruzó a los diputados opositores: “Tal vez sea una apreciación, cuando no la ven no la ven. La Argentina votó un presidente para hacer exactamente está haciendo y lo planteó a través de un DNU y una ley. Esta manera de obstaculizar lo que eligió la gente plantea un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente”.

“Hay un sector de algunos legisladores que quedan en el medio, que no terminan de definirse de que lado están y no hay lugar para la tibieza en la Argentina, los tibios de 2015 los que le impidieron a Macri hacer un gobierno exitoso son los mismos que están planteando esta misma manera de frenar la verdadera transformación que necesita el país. Hay que jugársela para un lado o el otro sino va a pasar lo mismo: vuelve el kirchnerismo cuando hay tibios en el medio que dicen 'no, tanto no'”, agregó.

También, el funcionario libertario cruzó a Martín Lousteau por pedir la conformación de la bicameral: “Hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver, él es senador que no tienen injerencia o relevancia en el pedido”. Y, en referencia a la actitud del senador y la UCR, agregó: “Me llama la atención que tanto se habla de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca todavía no han pasado para ellos los DNU de Alberto Fernández, estuvo mucho sin funcionar, tienen cierta memoria selectiva”.