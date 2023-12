Menem, en su primera declaración: "No hay plata. Manos a la obra y a trabajar"

Este sábado fue un día de importantes definiciones dentro de La Libertad Avanza, que definió a Francisco Paoltroni como referencia de bloque en el Senado mientras que Martín Menem será su candidato a presidir la Cámara de Diputados.

El riojano de 48 años mantuvo una reunión de más de dos horas con el presidente electo en el búnker libertario montado en el hotel Libertador. Al salir, manifestó: "No hay plata, trabajemos todos en sacar las leyes que correspondan llegado el momento. Ahora, manos a la obra y a trabajar"

"Solamente vine a saludar al presidente y agradecer la confianza que ha depositado en mí para nominarme como candidato a presidente de la Cámara de Diputados", le dijo a los medios presentes y añadió: "La gente nos eligió para llevar adelante este gobierno a partir del 10 de diciembre y como lo vine diciendo toda la campaña, la señal es austeridad y cambiar la historia de la Argentina".

La definición "No hay plata" comenzó a repetirse entre la dirigencia libertaria, como un ordenamiento de gestión, luego de que Javier Milei realice esa declaración en una entrevista con Alejandro Fantino en referencia a la interrupción de las obras públicas que ya iniciaron su ejecución: "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos. No hay plata". Misma declaración realizó el presidente electo al señalar en Telefé la posibilidad de no abonar el medio aguinaldo al sector público.

¿Quién es Martín Menem?

El diputado nacional electo por La Rioja, Martín Menem, cuenta en su haber con la condición de haberse criado en una familia de políticos -su tío Carlos Saúl fue presidente y su padre Eduardo, senador nacional-, aunque su ingreso a cargos de representación va acompañado de un mensaje contra los beneficios de la clase política.

Legislador provincial desde 2021 por LLA , el sobrino del expresidente perdió ante el PJ la elección a gobernador de La Rioja de mayo de este año -salió tercero-, pero cinco meses después, integrando la misma boleta que llevaba a Javier Milei como candidato a presidente, obtuvo su banca para la Cámara baja nacional .

, el sobrino del expresidente perdió ante el PJ la elección a gobernador de La Rioja de mayo de este año -salió tercero-, pero cinco meses después, integrando la misma boleta que llevaba a Javier Milei como candidato a presidente, . Nació el 19 de abril de 1975 en la La Rioja y a los 15 años se traslado a la Ciudad de Buenos Aires, donde su padre se desempeñó como senador nacional entre 1983 y 2005.

y a los 15 años se traslado a la Ciudad de Buenos Aires, donde su padre se desempeñó como senador nacional entre 1983 y 2005. Estudió derecho en la Universidad de Belgrano, donde se recibió de abogado en 1997, y como empresario está a cargo de una firma del rubro de los suplementos dietarios.

Los legisladores de La Libertad Avanza:

Con 45 legisladores en total (38 diputados y 7 senadores), La Libertad Avanza irrumpirá con un importante caudal de votos en ambas cámaras. La lista aún puede sufrir modificaciones, a partir de las designaciones en cargos ejecutivos que anuncie Javier Milei. Por el momento, ellos son:

Diputados (38):

Carolina Píparo, Alberto Benegas Lynch, Marcela Pagano, Guillermo Montenegro, María Lorena Macyszyn, Pablo Ansaloni, Carla Santillán Juárez Brahim, Eduardo Falcone, Lilia Lemoine, Santiago Santurio (Buenos Aires); Mario Emma, María Fernanda Araujo, Mónica Ferreyra (CABA); María Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez (Córdoba); Carlos García (Chaco); César Treffinger (Chubut); Claudio Almirón (Corrientes); Beltrán Benedit (Entre Ríos); Gerardo González (Formosa); Manuel Quintar (Jujuy); Martín Menem (La Rioja); María Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Lourdes Arrieta (Mendoza); Nadia Márquez (Neuquén); María Lorena Villaverde (Río Negro); María Emilia Orozco, Julio Moreno (Salta); José Asad Peluc (San Juan); Carlos González D'Alessandro (San Luis); Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci (Santa Fe); Jorge Pauli (Tierra del Fuego); y Ricardo Bussi (Tucumán).

Senadores (7):

Francisco Paoltroni (Formosa); Ezequiel Atauche, Vilma Bedia (Jujuy); Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Bruno Olivera (San Juan); Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta (San Luis).