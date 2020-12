Mera: "de no producirse los cambios propuestos, claramente voy a votar en contra"

El legislador nacional por nuestra provincia, Dalmacio Mera, se refirió al proyecto del aborto legal, el que hoy podría tener dictamen en Senadores.

"De no producirse los cambios propuestos, claramente voy a votar en contra", señaló el senador en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo. Luego agregó "el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es malo, hemos propuesto cambios. En el debate ha quedado claro que hay vida desde la concepción."

Argumentó luego que no se puede pasar de criminalizar a la mujer a llevar preso a los médicos. Y puntualizó "de no producirse los cambios propuestos, claramente voy a votar en contra, he jurado por la Constitución de Catamarca dos veces y la misma establece que se considera que hay vida desde la concepción".

En el conteo del resto de los senadores de la provincia, el sitio El Parlamentario detalló hoy que Inés Blas del Frente de Todos mantendrá su voto y seguirá votando en contra. En el caso de Oscar Castillo, del Frente Cívico y Social de Catamarca repetiría el voto a favor, a pesar de haber declarado que la presentación del proyecto era inoportuno en el marco de la realidad económico y social que atraviesa el país.

Voto a voto

Según un conteo del sitio web, la iniciativa reúne 35 votos en contra y 33 votos a favor. Hay, además, tres senadores indefinidos y uno de licencia. El escenario continúa abierto y todo puede pasar. Un repaso por los nombres, de acuerdo a las posturas que algunos tomaron hace dos años y las posiciones que ya se adelantaron.

BUENOS AIRES

Esteban Bullrich (Pro) En contra

Gladys González (Pro) A favor

Jorge Taiana (FdT) A favor

CHACO

María Inés Pilatti Vergara (FdT) A favor

Antonio Rodas (FdT) En contra

Víctor Zimmermann (UCR) En contra

CHUBUT

Nancy González (FdT) A favor

Alfredo Luenzo (FdT) A favor

Mario Pais (FdT) A favor

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Martín Lousteau (UCR) A favor

Mariano Recalde (FdT) A favor

Guadalupe Tagliaferri (Pro) A favor

CÓRDOBA

Carlos Caserio (FdT) A favor

Ernesto Martínez (Pro) A favor

Laura Rodríguez Machado (Pro) A favor

CORRIENTES

Ana Almirón (FdT) A favor

Néstor Braillard Poccard (Pro) En contra

Carlos "Camau" Espínola (FdT) En contra

ENTRE RÍOS

Alfredo de Angeli (Pro) En contra

Edgardo Kueider (FdT) Indefinido

Stella Maris Olalla (UCR) Indefinida

FORMOSA

María Teresa González (FdT) En contra

José Mayans (FdT) En contra

Luis Naidenoff (UCR) A favor

JUJUY

Mario Fiad (UCR) En contra

Silvia Giacoppo (UCR) En contra

Guillermo Snopek (FdT) En contra

LA PAMPA

Norma Durango (FdT) A favor

Daniel Lovera (FdT) A favor

Juan Carlos Marino (UCR) En contra

LA RIOJA

Julio Martínez (UCR) En contra

Carlos Menem (FdT) En contra

Clara Vega (Mediar Argentina) En contra

MENDOZA

Julio Cobos (UCR) En contra

Anabel Fernández Sagasti (FdT) A favor

Pamela Verasay (UCR) A favor

MISIONES

Maurice Closs (FdT) En contra

Humberto Schiavoni (Pro) A favor

Magdalena Solari Quintana (Misiones) En contra

NEUQUÉN

Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) Indefinida

Oscar Parrilli (FdT) A favor

Silvia Sapag (FdT) A favor

RÍO NEGRO

Martín Doñate (FdT) A favor

Silvina García Larraburu (FdT) En contra

Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) A favor

SALTA

Nora del Valle Giménez (FdT) A favor

Sergio "Oso"Leavy (FdT) En contra

Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) En contra

SAN JUAN

Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) En contra

Cristina López Valverde (FdT) En contra

Rubén Uñac (FdT) En contra

SAN LUIS

María Eugenia Catalfamo (FdT) A favor

Claudio Poggi (Avanzar San Luis) En contra

Adolfo Rodríguez Saá (FdT) En contra

SANTA CRUZ

Eduardo Costa (UCR) A favor

María Ana Ianni (FdT) A favor

María Belén Tapia (UCR) En contra

SANTA FE

Roberto Mirabella (FdT) A favor

Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) En contra

María de los Ángeles Sacnun (FdT) A favor

SANTIAGO DEL ESTERO

Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) En contra

Gerardo Montenegro (FdT) En contra

José Neder (FdT) En contra

TIERRA DEL FUEGO

Pablo Blanco (UCR) En contra

María Eugenia Duré (FdT) A favor

Matías Rodríguez (FdT) A favor

TUCUMÁN

José Alperovich (FdT) De licencia

Silvia Elías de Pérez (UCR) En contra

Beatriz Mirkin (FdT) A favor