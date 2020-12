Mera no descartó que, esta vez, pueda votar a favor del proyecto de legalización del aborto

El senador nacional Dalmacio Mera, que en 2018 rechazó el proyecto de legalización del aborto, declaró ayer que aún no tiene decidido su voto porque “siempre hay posibilidades” de que se pueda cambiar el voto e incluso opinó que en Diputados mejoraron una ley que “era mala”. Sin embargo, reiteró que la iniciativa “choca con principios de la Constitución y tratados internacionales”.

En diálogo con la radio Futurock, el senador por Catamarca fue consultado sobre si hay chances de que modifique su voto de 2018 y, lejos de confirmar que mantendrá su postura celeste, respondió que “siempre hay posibilidades porque si no, uno no se sentaría a escuchar las exposiciones. Ha habido modificaciones a la ley en Diputados, mejoraron una ley que era mala y yo estoy para escuchar a cada disertante y las razones”.

Según sostienen los medios de comunicación porteños, Mera es uno de los oficialistas señalados entre los que el Gobierno busca convencer para que cambie su postura.

En ese marco, el senador fue consultado sobre la influencia que podría tener su propia hija respecto del voto que debe emitir en la trascendental sesión que definirá la suerte del proyecto de Interrupción Involuntaria del Embarazo. “Es una chica muy inquieta y curiosa, cuando habla lo hace muy fundadamente. Tiene una visión sobre el asunto que, hasta aquí, difiere de la mía en algunas cuestiones. Yo veo que esta ley colisiona con nuestro ordenamiento constitucional”, advirtió, y se refirió a que el texto “no contempla al niño por nacer, que es sujeto de derecho en la Constitución y los tratados internacionales”. Aunque luego, agregó: “Es una interpretación mía, el que terminará decidiéndolo será el Poder Judicial”

Por otra parte, reseñó que en 2018, recorrió 20 escuelas para conversar con jóvenes: “Veo chicos con menos prejuicios, menos taras que las que podemos tener los más grandes, que seguramente serán más libres”, afirmó y sobre el cierre agregó: “Ojalá que sea lo mejor para nuestra sociedad”.

Por otra parte, Mera cuestionó la elección de las Comisiones a las que se giró el proyecto: “Que la cabecera sea la Banca de la Mujer me parece que no ayuda a la lucha del feminismo para terminar con ciertos patrones y estereotipos. Además, des-responsabiliza al varón. La pelea del aborto y los hijos no es solo de la mujer. Me parece simbólicamente equivocado. Las personas gestantes que no son mujeres tampoco están representadas en esta banca”, argumentó en ese entonces.

Por último, consideró que el proyecto también debería haber sido girado a Asuntos Constitucionales por los artículos que, considera, pueden generar demandas judiciales una vez sancionada la ley.