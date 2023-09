Mercado: "Este es el anticipo de la sociedad que Milei quiere construir"

En la última sesión ordinaria, la diputada provincial, Verónica Mercado presentó un proyecto de declaración para "expresar profunda preocupación ante las propuestas de campaña del candidato a Presidente de la Nación Javier Milei, que contemplan arancelar el Sistema Educativo en todos sus niveles, privatizar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y tomar medidas restrictivas de los derechos humanos", según expresa la propuesta.

De esta manera, la legisladora solicita que se reafirme el rol de la Educación Pública, que el Estado nacional provea lo conducente al desarrollo humano, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, y que garantice los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, junto con la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. También propone invitar a los Organismos de la Educación Pública a proponer la realización de actividades y encuentros de discusión y sensibilización que involucre a toda la comunidad educativa y la sociedad en general.

"De la mano de este “nuevo” actor de la vida política nacional, solo nos espera un futuro desgarrador. En el que las oportunidades sean sólo para quienes poseen los medios necesarios, en el que salud y educación sean privilegios de clase, en el que no va a existir el progreso ni el desarrollo científico y tecnológico; un modelo de país otra vez para unos pocos, con una sectorización social abismal, una economía ficticia y una soberanía doblegada ante intereses hegemónicos", agrega la diputada en los fundamentos de la iniciativa.

Asimismo, en torno a las declaraciones del sector de Milei en Catamarca que, relacionaron la presentación del proyecto con el robo perpetrado en la sede del sector libertario, en alusión a que el mismo podría incitar al odio y, posteriormente, al consecuente delito, Mercado opinó que: "es una aberrante acusación de instigación al delito, ¿solo por opinar? Este es el anticipo de la sociedad que Milei quiere construir. Hay situaciones muy graves que uno no puede naturalizar. Fue una propuesta parlamentaria que tomó estado y se giró a comisión, que no repudia a Milei sino que defiende a la salud pública, a las investigaciones, a la ciencia, al fondo de garantía y sustentabilidad de los jubilados. Al parecer, algunos ignoran que el artículo 103 de la Constitución, protege las opiniones de los legisladores, aun en situaciones que se suponen de gravedad institucional y que eso hace a la garantía de derechos en nuestro país", concluyó.