Mesa Intersectorial para el Plan de los 1.000 días

La ministra de Salud, Claudia Palladino, encabezó esta mañana la primera reunión de la Mesa Intersectorial de los 1000 días. El objetivo es el de generar acciones que hagan efectiva esta Ley en la Provincia.

El Plan de los 1000 días ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas; y a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios o se encuentren transitando situaciones específicas contempladas por el plan. El objetivo es bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico.

Al respecto, la ministra de Salud expresó que “analizamos la Ley, la reglamentación y lo que la Provincia viene desarrollado dentro de lo que nos pide la Ley y una de las cosas que nos faltaba es la Mesa Intersectorial donde todos podamos hablar el mismo idioma, para, como comunidad, acompañar a todas nuestras madres y niños en los primeros tres años, para que tengan un ambiente lo más saludable posible, para un desarrollo con toda su potencialidad. Por eso, cada área tiene su competencia en este acompañamiento y a futuro, según la temática que se cree en la agenda de la Mesa, podremos invitar por ejemplo a otros actores en una mesa ampliada”.

“Es muy importante poner en práctica esta Ley, porque es una manera de cuidar a nuestra población y de evitar a futuro problemas de la salud que se pueden prevenir en estas etapas de la vida. Con una mirada epigenética, ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin cambio en la secuencia del ADN. Quiere decir que las vivencias de la madre gestante como situaciones de su estado nutricional, ambiental y emocional durante la gestación impactan en la expresividad de algunos genes que pueden producir diferentes problemas de salud en el niño o niña. Este impacto involucra dos generaciones porque a su vez la madre expresa problemas relacionados con lo vivido por su propia madre. No hablamos solo del impacto de lo ambiental o de algunas enfermedades, sino también de lo afectivo, el no estrés, y la no violencia”, remarcó Palladino.

Participaron de esta primera reunión representantes del Ministerio de Educación, Anses y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.