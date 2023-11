Milei aseguró que el apoyo de Macri y Bullrich es "incondicional"

El candidato presidencial Javier Milei, destacó "la grandeza y humildad" del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y aseguró que los referentes de Juntos por el Cambio "han propuesto un apoyo incondicional" en el marco de la alianza de cara al balotaje.

"Yo quiero destacar la grandeza y humildad del ex-presidente Macri y la señora Bullrich. Ellos han propuesto un apoyo incondicional", indicó Milei en una entrevista para LN+ luego de que los líderes opositores expresaran públicamente su apoyo para el balotaje contra el oficialista Sergio Massa.

En esa línea, señaló que "cuando escuchamos el discurso de Bullrich" luego de que se conocieran los resultados de las elecciones generales, "nosotros tomamos nota y la devolvimos redonda, eso permitió que se articulara una reconciliación".

"Ellos no me han pedido nada, es una muestra de generosidad y humildad, bajo el lema de que somos el cambio o no somos nada. Yo también hubiera hecho eso", señaló el candidato presidencial.

Y destacó que "en el 90% estuvimos de acuerdo pero la dirección es la misma".

Milei se reúne con diputados y senadores de LLA:

El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se reunirá este lunes por la noche con legisladores de su espacio en el hotel Libertador donde analizarán los pasos a seguir luego de que varios diputados y senadores libertarios dieran un paso al costado para diferenciarse de las recientes relaciones con el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El encuentro se hará en el hotel de avenida Córdoba 690, en el microcentro porteño, que ofició de búnker de campaña y donde Milei recibió los resultados de la elección general que lo dejaron en segundo lugar, casi siete puntos detrás del candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

En la reunión participarán diputados y senadores nacionales de todo el país, precisaron desde LLA.