Milei aseguró que habrá dolarización y recomendó no renovar los plazos fijos

El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó que en Argentina habrá dolarización en caso de llegar a la Presidencia el próximo 10 de diciembre. “Nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central. Nosotros para la versión más básica de la dolarización conseguimos rápidos los fondos”, aseguró.

En ese sentido, en diálogo con Radio Mitre, el libertario negó que para ese objetivo se necesiten 60 mil millones de dólares y aseguró que para la versión “más básica” de la dolarización se conseguiría rápido un fondo de 30 mil millones de dólares para hacer el rescate de la base contra títulos públicos.

“Antes teníamos que ir nosotros a buscar inversores con nuestras cinco propuestas. Nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central, lo cual se hace operativamente dolarizando pero después la gente va a elegir la moneda que quiera”, subrayó Milei. “Nosotros para la versión más básica de la dolarización conseguimos rápido los fondos, porque implica un potencial de ganancias enorme”.

“Hubo una presentación donde lo expliqué mejor y pasó algo increíble: nos empezaron a acercar inversores con sus propuestas”, reveló Milei. Ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann sobre si dos de los inversores eran el grupo BlackRock y el Bank of America, el libertario evitó dar precisiones. “Son reuniones confidenciales”, expresó, y solo adelantó que también hay contactos con “fondos de alto riesgo”.

Milei también afirmó que “el solo hecho de dolarizar elimina uno de los riesgos más grandes que tiene la Argentina que es el riesgo moneda”. Y prometió una suba de los salarios reales.

Por otro lado, Milei aconsejó que la gente no realice plazos fijos en pesos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, afirmó.