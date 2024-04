Milei contará con custodia militar durante su presentación en la Feria del Libro

La participación de Javier Milei en la Feria del Libro movilizó distintas opiniones críticas de parte de referentes de la cultura y organizadores del evento editorial más importante del país, que remarcaron que el Presidente escoge presentar su nuevo libro pero que el Gobierno nacional retiró su habitual stand y todo tipo de acompañamiento económico.

En ese marco, y luego de que el titular de la Fundación del Libro, Alejandro Vaccaro, señale en su discurso inaugural que la organización de la Feria no podía costear el operativo de seguridad de Javier Milei durante su presentación, el Gobierno nacional informó que Casa Militar será la fuerza que se encargará de la custodia del jefe de Estado. El anuncio recuerda a una serie de publicaciones en redes sociales en el mes de diciembre, en donde Patricia Bullrich aseguraba que eliminaba esa función a la Casa Militar, medida que nunca se efectivizó: "Se terminan los privilegios para la clase política".

El Presidente presentará su último libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoliberal", el próximo 12 de mayo, en el predio de Pista Central de la Rural. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la información de que era jornada el operativo será encabezado por Casa Militar: "Es una cuestión de seguridad y estaba planteado así desde hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con las últimas declaraciones".

Además, Adorni explicó que "el stand de la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro tenía un costo de $300 millones, a lo que había que adicionarle alrededor de $150 millones por el armado o desarmado. [...] Era un monto descabellado y por eso se optó usar esos recursos para las bibliotecas populares". Esas cifras fueron negadas por Vaccaro durante su alocución y el fondo para las bibliotecas populares proviene de una tasa sobre las ganancias de los juegos de azar.

Presidente de la Feria del Libro a Javier Milei: "No hay plata"

En un discurso en donde la oposición a las políticas de Javier Milei quedaron expresas, Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro -ente organizador de la Feria-, señaló: "Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este Gobierno".

Además, explicó que luego de ''despreciar'' a la Feria, las medidas de seguridad que implican la participación del jefe de Estado no puede ser afrontada ya que implica "una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar". ''Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón. No hay plata'', lanzó, ante los aplausos del auditorio.

''Las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura por eso expresamos con todas nuestras fuerzas y decimos: no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine INCAA, no a la derogación de la ley número 25542 de Defensa de la Actividad Librera, no a la negativa a comprar algo más de 14 millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas, con el pueril y risueño si no fuera trágico, argumento: 'porque no hay tiempo''', completó.

Feria del Libro 2024: días y horarios

La Feria del Libro 2024 tiene fecha de inicio el miércoles 25 de abril y se extenderá hasta 13 de mayo. Sus horarios son:

Lunes a viernes de 14:00 a 22:00.

Sábados, domingos y miércoles 1 de mayo de 13:00 a 22:00.

Sábado 27 de abril. Por celebrarse la Noche de la Feria el horario será de 13:00 a 24:00.

Cómo y dónde comprar entradas para la Feria del Libro 2024

Las entradas podrán comprarse tanto en la página web de la Feria del Libro (www.entradas.el-libro.org.ar) o de forma presencial en las boleterías a partir del 25 de abril.

Lunes a jueves (excepto miércoles 1 de mayo): $3.500

Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000

Las puertas de ingreso y las boleterías se ubican en:

Avda. Santa Fe 4201.

Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento.

Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento.

Quiénes pueden ingresar gratis a la Feria del Libro 2024

Las personas que ingresan gratis, sin necesidad de comprar una entrada, a la Feria del Libro 2024 son: