Milei criticó duramente a los gobernadores después de que se levantara la sesión por la Ley Ómnibus

El Presidente Javier Milei lanzó una dura crítica hacia los gobernadores por la votación en particular de la Ley Ómnibus. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el mandatario, que está en viaje oficial a Israel, apuntó en duros términos contra los gobernadores que, según su visión, incumplieron los acuerdos que se habían alcanzado.

"El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos", dice el escrito.

Y apuntó: "Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come", señaló y cerró: "La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".

La Ley Ómnibus, de nuevo a comisión: "No es una derrota"

Luego de aprobar en general la Ley Bases, la Cámara de Diputados sesionó este martes para discutir la norma en particular, es decir, artículo por artículo. Por la extensión del dictamen y las características de la discusión, no hay antecedentes de un debate similar en la Cámara baja. El Gobierno, principal interesado en la sanción de la norma, mantuvo varias negociaciones con los bloques dialoguistas. Sin embargo, tras más de cuatro horas de tratamiento, la sesión quedó levantada por falta de acuerdo en la cuestión de privatizaciones. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a su instancia previa.

Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.

Previo al levantamiento de la sesión, el oficialismo votó convocar a un cuarto intermedio a pedido del diputado Miguel Pichetto, ante las dificultades para aprobar aspectos centrales del proyecto.

Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Allí, el oficialismo y los bloques opositores "dialoguistas" discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones. Zago confesó que dentro del despacho había miembros del Poder Ejecutivo que avalaron la decisión: "Tomaron la decisión con nosotros de volver a comisión y seguir dialogando".

Qué ocurrirá con la Ley Ómnibus

De acuerdo a los considerandos de la Cámara de Diputados, cuando un proyecto vuelve a comisión debe ser tratado desde foja cero. Así lo determina el artículo 155 del reglamento del recinto: "Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna."

De esta manera, el proyecto de ley ómnibus deberá ser sometido nuevamente al debate en las comisiones respectivas de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.