Milei desata una feroz puja por el poder: de la reunión con Macri a las jugadas de Bullrich y CFK

Javier Milei cumplió dos meses en el Gobierno y abrió otro juego. Bilardista a lo Mostaza Merlo. Paso a paso. TN anticipó la primera parte del plan. La segunda, marca el estilo del partido: "Natural, que fluya". Una convergencia con el PRO a fuego lento, que cocina un interbloque en el Congreso para antes del 1 de marzo. Pero no sin tufillos: asoma una feroz puja por el poder.

La Oficina del Presidente posteó los nombres de los diputados "traidores" y "leales" después de la caída de la Ley Ómnibus. Una suerte de lista de invitados al cumple mes del Gobierno de La Libertad Avanza. Los que entran y los que no. También redactaron el listado de admisión de gobernadores. El cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el salteño Gustavo Sáenz, afuera.

Patricia Bullrich primerió públicamente sobre el "nuevo orden". En la intimidad, reflexiona: "Es natural la convergencia. Está claro que en Juntos por el Cambio hay un sector que es totalmente transaccional y un sector que no. Fíjense lo que dijo Larreta. El PRO tiene que tomar una línea clara, concreta, apoyar al Gobierno e ir a una convergencia política".

Mientras los kirchneristas en Diputados aplaudían por la caída de la Ley, Horacio Rodríguez Larreta batía palmas en las redes: "¡Viva el consenso, carajo!".

La voz de largada de Bullrich, que tuvo el "siga, siga" de Milei con un reposteo, dejó en offside y enojados a algunos en el Gobierno y en el PRO. "Siempre juega para ella. Pregúntenle a Mauricio Macri que la hizo crecer", soltó un alto funcionario de LLA cuando escuchó las declaraciones.

"Patricia se apresuró, pero ella es así. Quiere resolver ya. Cuando uno le dice 'dejamelo pensar', te insiste: "no, no, respondeme ahora", señala un exministro de Cambiemos.

Nuevo orden en la política

"Vamos a una reconfiguración de la política argentina. No es solo del PRO y La Libertad Avanza. También del peronismo y el radicalismo", amplía un diputado macrista.

"Por ejemplo, ¿tiene sentido que Lospennato siga en el bloque si está con Larreta, que está más cerca de Martín Lousteau que de Macri? y que ¿los radicales Campero y Monti sigan en el bloque de la UCR cuando comparten las ideas de Milei? Hay una división, que naturalmente confluirá en un nuevo orden. Pero será lento. Como cuando tenés una cita, no te casas al otro día", advierte.

En vez de "Me das cada día más", la canción mundialista del 86′ de Valeria Lynch, para el nuevo partido es "Ámame en cámara lenta". Despacito, suavemente. Bullrich apura el reloj. La idea de Macri era asumir la presidencia del PRO en marzo y que, impotente, Milei suplique por una gobierno de coalición.

¿La ministra busca acelerar el acuerdo con Milei para coparticipar la autoría? Milei ya avisó que habla con los dos y que no quiere meterse en la interna del PRO. Obvio, Bullrich funciona como una trinchera para la avanzada amarilla. Milei, "joya, nunca taxi".

La ministra dio otro paso. Saludó a Macri por el cumpleaños. El expresidente tardó en responderle, pero TN pudo confirmar que hubo un intercambio de mensajes. Fue un primer acercamiento. No hablaban desde el pacto de Acassuso.

Macri tiene atragantado que el acuerdo con Milei no haya sido de cúpulas. Va por el segundo intento, pero Milei siempre prefiere el picoteo. Después de la derrota de la Ley, habló de "fusión" con el PRO. Pocos creen. Como dice Lacan, no se vuelve loco el que quiere.

Bullrich también mencionó un partido, dos o una coalición. Por TV, cuestionó el ingreso de Daniel Scioli al gobierno de la LLA. "No sé por qué dice eso si cuando se encontró con Daniel en la fiesta de la Vendimia, ella le dijo que si ganaba las elecciones lo quería en su gobierno", devolvieron en el entorno del exmotonauta.

"Con Scioli veremos, yo no hable de él, dije que los que estamos en el Gobierno tenemos que trabajar para que los nuestros se comprometan. A ver si convence a alguno", es el planteo ¿chicana? de Bullrich en la intimidad. Guillermo Francos sostiene el esquema de poder, "firme como rulo de estatua", como ratificó en el cargo Milei al ministro del Interior en una entrevista con Marcelo Bonelli.

Se entiende: a Francos y a Oscar Zago les achacaron desconocer el reglamento parlamentario: enviaron la Ley a comisión y perdieron la aprobación en general que tanto les costó conseguir. Si pedían un cuarto intermedio aguantaban los trapos ¿Tampoco lo sabía Milei que fue diputado?

Milei y Scioli son bilardistas. En 2007, el exDT mundialista del 86′ asumió como secretario de Deportes bonaerense, cargo que ahora ocupa el exmotonauta en Nación. Un día Bilardo llegó corriendo a la Gobernación. Patinó, literal, en los pasillos, y metafóricamente con la pregunta. ¿Dónde está el despacho del Gobernador? Era la primera vez que Bilardo pisaba la Casa de Gobierno... Había asumido hacía meses.

Parásitos, casta, sindicatos. Para todo, Milei Terminator. Subsidios, afuera. El Presidente reflotó la zanahoria de la "dolarización" para el 56% y sacó el palo contra los gremios. Curiosidades. La esposa de un sindicalista reñida con la Justicia buscó contactar a un periodista, elogiado públicamente por Milei, para un libro de memorias. ¿La casta tiene miedo? La venganza puede ser una puerta al abismo.

Macri y Milei conversan, pero los diálogos son como el de parejas a la antigua. Flirteo. De la prueba de amor no se habla. Por ahora. Quedaron en verse esta semana. TN pudo saber que es inminente la configuración de un interbloque en Diputados con Cristian Ritondo como jefe. "Sería razonable, por experiencia y conocimiento", confió a este medio un importante funcionario de la Casa Rosada.

Nuevo orden. Sergio Massa, que decidió demorar la presentación de un libro que iba a ser en febrero, y Larreta son señalados como "conspiradores". Los fideicomisos bullen kioscos y dedos pegados. Los gobernadores, en pie de guerra. ¿De manual? La repentina simpatía de Cristina Kirchner por Milei cuando el libertario busca refugio en el PRO.

En marzo, la expresidenta pondrá en pleno funcionamiento el Instituto Patria. "Ella sabe que algunos diagnósticos son acertados y hay cosas que mejorar, como empleo y educación", contó a TN un dirigente que habla con CFK en el Patria.

¿Todos piensan igual? "Tengo una mirada muy lúgubre. Esto no termina bien. No solo porque ellos van a implosionar, sino porque nosotros ya no tenemos el vínculo necesario desde la política para organizar el desborde y el desorden que se viene. Han logrado que odien aún a los buenos dirigentes", fue la respuesta.

La feroz pelea tiene efectos impensados. Por la rebelión de Llaryora, Pullaro y Axel Kicillof, los equipos SEO salieron a redactar qué es el Pacto de San José de Flores para las búsquedas en Google. El fervor por el revisionismo histórico surgió cuando un colaborador del gobernador de Santa Fe amenazó con cerrar el puerto de Rosario. El rumor-reacción: que el Gobierno iba a retirar a los gendarmes de la provincia.

La furia escala y el hilo de la conversación tirado por el piso. Todos recogen el guante, solo para boxear. La gestión anda por otros lados. Bullrich y el ministro de seguridad de Kicillof empezaron a dialogar hace semanas sobre un plan para el conurbano. Hasta coinciden en derogar la ley que permitió la desfederalización de los delitos por estupefacientes.

"Con la derrota de la Ley, ellos se abrazaron al relato anticasta, pero hay massistas y kirchneristas en puestos del PAMI y ANSES con sueldos altos. Y mucha gente designada, sin cargos oficializados, ad honorem. Tenés el país paralizado. No hay gestión", advierte un diputado macrista crítico, pero en la lista de los leales.

En el PRO creen que Santiago Caputo, que aminoró el perfil a tiro del tortazo dialoguista, despunta el vicio por el relato, en las sombras, desde una consultora política nueva: "Vuelta de Obligado". El propio Milei retuiteó el análisis titulado: "Con la caída de la Ley Ómnibus ganó el gobierno". El relato a la Milei. Sugestivamente, después de una charla con Macri, a Caputo empezaron a apodarlo "Rasputín".

El enigmático Caputo tiene tatuado en la espalda a Solari Parravicini, el Nostradamus vernáculo, que vaticinó que "el hombre gris" salvará a la Argentina. La Libertad Avanza sostiene que es Milei. Para Joaquín Sabina, donde no hay consuelo, ni ascensor, el hombre de traje gris es el que grita ¿quién me ha robado el mes de abril?

En el PRO hay alarma. "Marzo y abril serán meses muy bravos. El Gobierno dice que llega al déficit cero, pero pisa los fondos. Si vos no pagas, es fácil. Compraron alimentos por 300 millones de pesos. Son cuatro lentejas, con el hambre que hay", advierten. "Cuando en Córdoba, no puedan pagar el colectivo, qué va a pasar, es gente que votó a La Libertad Avanza", señalan.

Mientras Osvaldo Giordano voló de la ANSES porque su esposa votó en contra de algunos artículos de la Ley, pillo, un intendente del peronismo acaba de cerrar un acuerdo político y de gestión con un familiar de un hombre de mucho peso de LLA. En épocas de bolsillos rotos, es mejor estar cerca que nada.

Milei insistirá con cargar la cuenta a la casta. Julio Rigau, un maní con chocolate. La LLA apuntará a todas las legislaturas provinciales como la caja feliz de la financiación espuria de la política. Busca incitarlos al ajuste. El juez del caso Chocolate volverá en marzo de licencia e insiste con "ir para arriba y comenzar a investigar el Senado". "Depende de la fiscalía", asegura.

Intendentes y gobernadores enfrentarán la calle y buscarán que los caminos del malestar social conduzcan a la Casa Rosada. El martes 13, Milei regresará de Roma.

Hoy es el cumpleaños de Federico Sturzenegger. El autor de las reformas confía en que finalmente las cocinará a fuego lento, como el shawarma, infaltable en cada festejo en su casa.

"La Ley no saldrá como estaba, pero sí por partes. Él es siempre exagerado de optimista", dicen en el entorno. "¡Soy hincha del Lobo!" es la frase de cabecera de Sturzenegger para demostrar que es perseverante y entusiasta más allá de los resultados. Shawarma significa "dar vuelta".

Sin la Ley Bases, Milei sentó ¿a lo Groucho Marx? otras bases: "Cambio de reglas", tuiteó. Para el Presidente es urgente dar vuelta el partido. En todos los sentidos, el sentido... la inflación.

(Fuente: TN)