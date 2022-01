Milei dio positivo de coronavirus antes de un viaje a Miami y está aislado

El diputado nacional y economista Javier Milei dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado y sin síntomas. Según explicaron voceros de La Libertad Avanza, Milei dio positivo al hisoparse antes de un viaje previsto a Miami para dar una charla.

"Por obvias razones, la misma se hará este miércoles de manera virtual y gratuita, ya que las entradas, que estaban agotadas, serán devueltas en su totalidad", indicaron en un comunicado.

También aclararon que Milei "no presenta síntomas de ningún tipo" y se encuentra aislado, condición en la que permanecerá durante "una semana"

El economista cuenta con dos dosis de vacunas Sinopharm, pese a que durante la campaña electoral que lo llevó a ganar una banca en la Cámara baja había planteado su negativa a ser inmunizado contra el virus del Covid-19.

El referente liberal había planteado sus dudas sobre la evidencia científica que avala a las vacunas y hasta dijo que algunas no estaban debidamente probadas, por lo que fue tildado de "antivacunas" desde distintos sectores políticos.

"Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior. No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos", apuntó Milei.