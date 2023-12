Milei y las elecciones de Boca: Yo sabía que Riquelme me iba a mandar a escrachar

El presidente Javier Milei explicó que el domingo pasado sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones en Boca Juniors pero igualmente decidió participar por una cuestión de lealtad a Mauricio Macri, quien competía como candidato a vicepresidente y su apoyo fue clave en el balotaje. “Yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero sin embargo fui por una cuestión de batalla cultural”, introdujo. “No sólo que fui sabiendo que iba a ganar (Juan Román) Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar”, dijo en diálogo con Jonathan Viale en Radio Rivadavia.

Y amplió: “Fueron 20 personas a putearme. Yo sabía que iba a pasar, que iban a mandar a gente a putearme, ¿pero me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”.

Al mismo tiempo que detalló por qué profundizó su apoyo a la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri: “En la vida hay que ser leal. Hay que tener lealtad. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”. Los comicios en el Xeneize iban a llevarse a cabo inicialmente el 2 de diciembre, pero fueron postergados por distintas presentaciones judiciales hasta que finalmente se celebraron en el campo de juego de la Bombonera el pasado domingo 17 de diciembre. Riquelme ganó unas elecciones históricas ante la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri. El ídolo sacó 30.318 votos contra los 15.949 que tuvo la fórmula opositora.

En total, hubo 46.402 socios que concurrieron para expresarse en las urnas en los comicios más concurridos de la historia del fútbol argentino en el nuevo milenio y uno de los más significativos en el mundo después de lo sucedido en el Barcelona de España en 2010 (57.088 votantes), 2021 (55.611), 2003 (50.745) y 2015 (47.270). Con sus 30.318 votos a favor, Riquelme fue uno de los presidentes más votados detrás de los 35.021 apoyos que recibió Sandro Rosell en Barcelona en el 2010 en las elecciones más populares del fútbol a nivel mundial.

El jefe de Estado dijo que su presencia en la Bombonera fue además un gesto de “gratitud” hacia su ídolo, Martín Palermo, quien hubiera sido nominado como director técnico si la oposición triunfaba en los comicios. “Se llama gratitud, yo he sido fanático de Palermo toda la vida y el día del gol con la muleta no me caí a la cancha porque mi papá me agarró del cinturón”, recordó en alusión al tercer gol del Titán en el histórico triunfo 3-0 del Xeneize ante River en la Copa Libertadores del 2000.

El propio Palermo también se expresó en las últimas horas para explicar su decisión de apoyar abiertamente a Macri durante la campaña: “Nunca me llamó Angelici para ser técnico de Boca. Nunca. Tampoco me llamaron los actuales dirigentes que están hoy en el club. Entonces, que un candidato me fuera así directo: 'Vos vas a ser el técnico si yo gano'... Por eso yo estaba con mi gran posibilidad de cumplir el sueño de ser el entrenador de Boca. Y lo voy a seguir diciendo y esperando el momento”, aclaró en Radio La Red. Milei es socio número 76.296 del Xeneize, posee las cuotas al día y votó en la mesa 19.

Por otro lado, Javier Milei también explicó además el alcance de la reforma incluida en el DNU de desregulación de la economía sobre las sociedades anónimas en los clubes de fútbol. “Lo que estamos dando es la posibilidad de que se amplíe el régimen de sociedades posibles; si querés seguir teniendo el club de ahora, lo podés tener”, dijo. Y detalló: “Los que se oponen son los que quieren mantener el nivel de miserabilidad actual; ¿cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? ¿Tanto les molesta la libertad?”.