Milei enviará una ley "anticasta" para eliminar las jubilaciones de privilegios de presidentes y vices

Las claves de la apertura de sesiones legislativas de Javier Milei

A horas de dar su primer discurso en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei publicó en sus redes un mensaje en hebreo que hace alusión a nuevas leyes.

publicó en sus redes un mensaje en hebreo que hace alusión a nuevas leyes. La conferencia estará dividida en tres grandes capítulos:

- Un capítulo sobre la herencia recibida y la corrupción.

- Un capítulo sobre lo hecho en estos prácticamente tres meses de gobierno.

- Un capítulo sobre lo que vendrá.

Javier Milei: “Estamos enviando al Congreso un proyecto de leyes anti-casta”

En medio de su discurso, el Presidente aseguró que el Gobierno está “enviando al Congreso un proyecto anti-casta”. Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades ante elecciones libres que limitará el mandato por 4 años y con una sola reelección posible”, enunció.

“Las personas condenadas por corrupción no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Todo exfuncionario público con condena firme perderá cualquier beneficio por haber sido funcionario. Se descontará la jornada de sueldo a todo trabajador que no vaya a trabajar por motivo de paro. Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos”, sumó.

Javier Milei: “En el plano de la defensa heredamos un ejército desfinanciado”

El presidente Javier Milei hizo un repaso de la herencia recibida del gobierno anterior y, según alertó, en materia de Defensa dejaron “un ejército desfinanciado y desprestigiado por el Estado sin los recursos necesarios para hacerle frente a un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Nos está volviendo incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo”.

“Detrás de todos estos males, nos encontramos con estado nacional inoperante, quebrado, que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un estado que hace todo y todo lo hace mal, genereal perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete”, agregó.

En ese sentido, cuestionó que “mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien. El informe de situación de las 114 dependencias de la adminsitración pública nacional ha arrojado información alarmante entre las que destaca una deuda consolidada de 3 mil millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal. Diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, pra el benficio del burócrata de turno”.

Javier Milei: “En materia de seguridad nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte”

Javier Milei detalló que vivimos en “una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo mientras que el empleo informal es lo único que crece. Y como si fuera poco un sistema previsional quebrado que cuenta cada dia con menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó cada 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una frental moral para todos aquellos que durante su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulverizan sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal formulada que está la fórmula y que a misma requiere ser modificada de manera urgente de modo tal que los jubilados no sean víctima de los desairados de la política”.

“En materia de seguridad nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Unas Fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes ejemplificados en el absurdo de soltar presos durante la pandemia”, agregó.

Además, explicó que “en la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de 3er grado no entiendan lo que leen en Argentina y el 70% no pueda resolver un problema de matemática básica. Esa es la realidad del país con más premios nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de la calidad educativa. En analfabetismo insipiente es a la educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior la creación de universidades de ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados constituidos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que se necesita es más capitalismo y más libertad”.

El Presidente brinda su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. "Los últimos 20 años fueron un desastre económico y una orgía de gasto público", comenzó.

A las 20:45, minutos antes de brindar su discurso, el Presidente llegó al Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias.

El Presidente está viajando al Congreso de la Nación para brindar su discurso a las 21. Media hora antes de llegar, hizo una escala en la Casa Rosada, tal como estaba previsto.

Según informó el periodista Marcelo Bonelli, "se sabe que el mandatario dará datos de la auditoría del Estado y apuntará contra el kirchnerismo por la herencia recibida. También que va a continuar con esta prédica de que hay sectores que no quieren el cambio y que hay sectores que quieren mantener los privilegios".

Los ministros y asesores de Javier Milei se reunieron esta tarde en la Casa Rosada y salieron todos juntos rumbo al Congreso para asistir a la Asamblea Legislativa y escuchar el primer discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del Presidente. Guillermo Francos (Interior); Luis Petri; Luis Caputo (Economía); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores); y Patricia Bullrich (Seguridad); el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, se congregaron a las 19.45 cerca de la explanada de ingreso y egreso del palacio.

Vestidos de traje, aguardaron juntos a que estuvieran listas las combis en el Salón de los Bustos, y hubo lugar para abrazos y risas. De visible buen humor, todos saludaron especialmente al titular de Hacienda, que les devolvió los gestos con igual cordialidad hasta las 20, cuando salieron en conjunto para subirse a las combis que los llevarían por una Avenida de Mayo rodeada de agentes de la Prefectura hacia el Parlamento.

Qué gobernadores estarán en la apertura de sesiones ordinarias

Axel Kicillof (Buenos Aires)

Ignacio Torres (Chubut)

Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires)

Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

Raúl Jalil (Catamarca)

Sergio Ziliotto (La Pampa)

Carlos Sadi (Jujuy)

Gustavo Sáenz (Salta)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Hugo Passalaqua (Misiones)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Marcelo Orrego (San Juan)

Martín Llaryora (Córdoba)

