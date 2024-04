Milei habló de un "milagro económico" y anunció un superávit fiscal en el primer trimestre

El presidente Javier Milei emitió una cadena nacional grabada este lunes por la noche, en la que brindó precisiones sobre el superávit fiscal del primer trimestre, "de más de 275 mil millones de pesos", acompañado por parte del gabinete económico. “Este es el primer trimestre con superávit fiscal desde el 2008”, festejó el presidente y explicó que este es “el único punto de partida” para salir de la inflación. También definió como "patriota" a Luis Caputo, denunció un "festival de corrupción" en las gestiones anteriores y profundizó su proyecto privatizador.

"Estoy aquí para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos", postuló Milei, prometiendo que "ya hemos recorrido más de la mitad del camino".

El libertario celebró lograr "luego de casi más de 20 años, superávit financiero del 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año". "Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todo como país, en particular dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo", ahondó. "El superávit fiscal no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad", afirmó Milei.

"El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina", aseguró el presidente y analizó: "Haber logrado ese superávit en Argentina que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este Gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del tesoro y del BCRA, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo tres meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial".

"Cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra Nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación. Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el libre, y un sobrante monetario similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo, una de las peores crisis de nuestra historia. Sumado a esto, teníamos una deuda no reconocida con importadores por más de 50 mil millones de dólares y una deuda en pesos por el equivalente al 90 mil millones de dólares. El acuerdo con el FMI estaba caído y durante la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario", reconstruyó el mandatario.

"Asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7600% anual, con un sobrante monetario y un BCRA quebrado, que hubiese llevado la inflación al 15000% anual", afirmó Milei y añadió: "Esto significa que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del BCRA peor que la híper del '89 e indicadores sociales peores que los de la crisis del 2001". "Por eso, desde que asumimos nos enfocamos en dos cuestiones de esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación".

"Este milagro económico, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que en campaña llamamos 'motosierra', y no como dicen algunos 'a la licuación del gasto público', método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los 5 puntos del déficit del tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández que quisimos modificar en la Ley Bases y que luego tuvimos que modificar por DNU ante la falta de voluntad de algunos sectores políticos. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte de gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades, una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso de las últimas décadas", apuntó el jefe de Estado.