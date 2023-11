Milei habló tras su contundente triunfo: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina"

Luego de que Sergio Massa reconociera la derrota en el balotaje de este domingo 19 de noviembre, se esperaba de un momento a otro la palabra de su contrincante, el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Cerca de las 22, en el búnker libertario comenzaron a desfilar los dirigentes más cercanos y arrancó el discurso del elegido presidente.

"Parece que sí", dijo Milei apenas arrancó su discurso refiriéndose al resultado de la elección. "Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina", agregó.

Y luego agradeció a todo su equipo y emitió un mensaje especial a su hermana Karina. "Y quiero dar gracias especialmente al arquitecto de todo esto, Santiago Caputo".

También hizo extensivo el agradecimiento a los fiscales que se sumaron a esta elección, junto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"Hoy comienza en fin de la decadencia argentina", agregó.

Sergio Massa reconoció la derrota

Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, reconoció la derrota en el balotaje y de esta manera, confirmó que Javier Milei, de La Libertad Avanza, será el nuevo presidente de la Nación. “Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”, aseguró el ministro de Economía pasadas las 20.10.

Massa lo hizo sin que se hubieran dado a conocer los primeros datos oficiales (aunque ya habían trascendido por medios periodísticos), rodeado de dirigentes de su fuerza política, entre los que se destacaban Axel Kicillof y Agustín Rossi. No estaban ni el presidente Alberto Fernández ni la vice, Cristina Kirchner.

“Le he planteado al presidente electo y al presidente en funciones de poner en marcha mecanismos para la transición”, afirmó Massa en el búnker de Unión por la Patria.

Y agregó: “Milei es el presidente de los argentinos. Desde mañana la responsabilidad es de Milei”.

Minutos después, se abrieron los datos oficiales y allí se pudo confirmar la victoria del libertario. Escrutado el 90% de las mesas, Milei se imponía con el 55,82% contra el 44,17% de Massa. En números, son 13.688.673 contra 10.832,933 del oficialista.