Milei incorpora economistas de Macri y niega un eventual cogobierno con el ex presidente

Tras las elecciones generales del domingo, donde el candidato de La Libertad Avanza obtuvo el segundo lugar y se encamina a competir en el balotaje contra Sergio Massa, en este contexto, el candidato Javier Milei selló un acuerdo electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que dejó en estado de virtual fractura a Juntos por el Cambio y generó ruidos dentro de su propio frente interno, pese a los intentos por mostrar que no se tratará de un eventual cogobierno en caso de ganar las elecciones.



"No hay un acuerdo, es un apoyo incondicional que hizo el presidente Macri y la señora Bullrich. Decidieron acompañar de modo incondicional a la expresión del cambio que entró al balotaje", ratificó en la mañana del sábado Milei en declaraciones a radio Mitre, explicando los alcances de la reunión que mantuvieron los tres dirigentes el martes por la noche, que dio pie a un escenario de reconfiguración política de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre.



Los `caballitos de batalla' de la propuesta electoral de Milei -como son la dolarización y la eliminación del Banco Central- no fueron abordados en esa reunión y Milei ratificó que esos temas "siguen en pie y no se negocian".



Todas las voces vinculadas al pacto sellado descartan que en ese encuentro que terminó en la madrugada del miércoles en la casa de Macri en la localidad bonaerense de Acassuso se haya hablado de un eventual cogobierno o de reparto de cargos en ministerios, en un hipotético triunfo de Milei en el balotaje de noviembre.



"Es mentira que (Macri) haya pedido injerencia en el Ministerio de Justicia", sostuvo esta mañana el candidato libertario, sobre los rumores de un pedido que habría hecho el expresidente de poner a cargo de esa cartera a Germán Garavano.



Entre los nombres que sí mencionó Milei esta semana se encuentran varios economistas vinculados al entorno de Macri y su ex gobierno: por un lado, descartó a Carlos Melconian -quien había sido presentado como el ministro de Bullrich en caso de ganar las elecciones- pero sumó a Daniel Artana y Rodolfo Santangelo.



En sus declaraciones públicas de estos días, Milei también mencionó que valora las gestiones que tuvieron Federico Sturzeneger, Demian Reidel y Mariano Flores Vidal en el Banco Central durante el gobierno macrista.



"(Podría incluir) ex ministros del Gobierno de Macri también porque con muchos de ellos soy amigo", añadió el líder libertario.



También, el abogado Guillermo Francos, asesor de Milei, insistió con que el acuerdo no implica "una transacción ni conversación sobre el tema de la dolarización" ni se habló de un eventual "cogobierno" o un reparto de cargos en ministerios.



"Quiero dejar claro que no es un acuerdo, es un apoyo a la fórmula Milei-Victoria Villarruel y no es de gobernabilidad sino de apoyo frente a la oposición y a la candidatura de Sergio Massa", dijo Francos en declaraciones a CNN Radio.



El asesor libertario dijo que "tampoco es cierto que hubo una conversación vinculado a un cogobierno ni sobre ministerios" y se quejó de que "hay operaciones del actual gobierno para tratar de confundir" y aseguró que hubo un intercambio de cargos es "bajarle el nivel a la conversación que tuvieron" los dirigentes liberales.