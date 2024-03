Milei manifestó su pesar por el joven asesinado en Rosario: "No vamos a parar hasta que haya justicia"

Tras el asesinato del playero en Rosario después de una seguidilla de crímenes vinculados al narcotráfico, Javier Milei utilizó su cuenta de X para expresar sus condolencias.

“Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, escribió.

Y luego apuntó contra la gestión anterior: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. NI UN PASO ATRÁS, Ministra Bullrich”.

Este lunes Bullrich y Petri viajarán a Rosario y darán una conferencia conjunta con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Además se sumará fuerzas federales y al Ejército para combatir la violencia narco en Rosario. La administración de Pullaro confirmó que “se constituyó la Junta Operativa conformada por el Gobierno de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Rosario y Gobierno Nacional, que trabajará de manera permanente”. La participación de las Fuerzas Armadas será en el apoyo logístico, ya que por ley no pueden intervenir en seguridad interior.

Según trascendió por sus posteos en redes sociales, Bruno Bussanich, apoyaba la gestión de Javier Milei. De hecho, su último posteo es en apoyo al Presidente. “Tomé la decisión de no hablar más de política y no enterarme de nada, por ahora viene todo bien y confío que así sea. “Todo mi apoyo al León, es el único capaz de hacernos salir del agujero que estamos”, escribió.

Foto: Captura de pantalla, “X” @JMilei