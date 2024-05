Milei negó que exista un atraso cambiario y aseguró estar más cerca de levantar el cepo

El Presidente Javier Milei respondió a las críticas que recibe su gestión sobre el atraso cambiario y las dificultades para contener la inflación. “Si tuviéramos un problema de atraso tendríamos una sistemática caída de las reservas… Pero no paramos de comprar. Y después está el tema de los precios, donde claramente se ve el sendero decreciente de la inflación”, afirmó el jefe de Estado en un almuerzo del Cicyp.

“Si bien vengo en carácter de Presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque, desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal”, agregó Milei.

En la misma línea, el Presidente cuestionó: “Unos cuantos han currado durante muchos años con estos análisis berretas y, ahora necesitan justificar a raíz de todos los errores que cometieron en diciembre y enero. Entonces quieren forzar la realidad para lavar sus culpas”.

En otro tramo de su discurso se refirió a la polémica sobre el cepo cambiario. “¿Por qué todavía no abrimos el cepo? Porque tenemos mecanismo de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts. El día que terminemos con los pases remunerados, que con las sucesivas baja de tasa lo estamos eliminando, una vez que también terminemos con el problema de los puts, una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal”, indicó.

En este sentido, Milei expresó: “¿Cuán cerca estamos de abrir? La verdad es que estamos muy cerca. ¿Por qué? Básicamente porque, por un lado, cuando miramos la base monetaria - históricamente lo que va del siglo XXI tendría que estar entre en torno al 9% el PBI - la base pura es 2,5. Entonces, si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados, cosa que estamos haciendo bajando la tasa de interés; si nosotros resolvemos el problema de los puts algo en lo que estamos trabajando activamente... y, por otra parte, estamos arreglando el problema de los dividendos”.

Y añadió: “Si ustedes se fijan, estamos calzando los flujos de fondos de divisas y cuando terminamos de hacer eso vamos a abrir el cepo. Está, digamos, en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible. ¿Pero saben por qué tardamos? Porque lo hacemos a mercado. Porque se determina por la voluntad de los individuos. O sea no lo hacemos de prepo, no lo hacemos por la fuerza. Es decir, eso es una característica distintiva de este gobierno, que respeta a rajatabla los derechos de propiedad”.

También se refirió a una eventual baja de impuestos. “En el Pacto de Mayo, lo que estamos proponiendo es que el gasto del sector público vaya a 25 puntos del PBI todo el consolidado. Con lo cual, la intención es bajar los impuestos y le voy a mostrar dónde se demuestra que nosotros queremos bajar los impuestos”. Y remarcó: “El tamaño del sector público es la verdadera carga fiscal. La dinámica sería primero eliminar el Impuesto PAÍS, después las retenciones y después, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por ejemplo”.

“La mejor muestra de que los queremos bajar es que no los coparticipamos. Pero no somos nosotros solos. Nosotros tenemos la voluntad de bajar los impuestos. En la medida que la economía empiece a rebotar y empiece a crecer los vamos a ir bajando no tengan dudas, pero no somos solo nosotros, estamos en un país federal”, insistió.

Por último, Milei explicó en qué consiste la competencia de monedas: “Vamos a ir a un régimen donde el peso va a quedar fijo y ustedes van a elegir la moneda que quieran. Todas las monedas van a competir contra el peso. ¿Les gusta el tipo de cambio, la canasta de moneda? Bueno, el lugar que lo determina un burócrata, un ponderado, lo van a determinar ustedes mismos con sus decisiones. Es decir, se acabó el problema de la apreciación cambiaria”. Y sentenció: “El peso va a estar como una roca. Porque no se mueve, pero ustedes van a poder elegir en qué moneda van a ser las transacciones”.