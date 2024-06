Milei negó una devaluación y culpó a la oposición por la tensión en los mercados

El presidente Javier Milei negó este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le haya pedido una nueva devaluación del tipo de cambio durante la octava revisión del programa y aseguró que el problema de la Argentina "no se arregla así" porque "no es monetario" y "la riqueza no se imprime, se genera".

Consultado sobre las versiones que indicaban que el último reporte del FMI había solicitado una devaluación del 30%, el mandatario afirmó que "eso es falso". "De hecho, el propio ministro (Luis) Caputo salió a explicar que, cuando se lee correctamente, el informe no señala eso", sostuvo.

"Hay algunos profesionales que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices que hablan más de lo que quieren que pase que de lo que verdaderamente tiene que ocurrir", deslizó sobre el origen de esas interpretaciones durante una entrevista con Radio Mitre.

En ese sentido, consideró que "hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos, más pobres y más indigentes", mientras que desde el Gobierno "creemos que funciona de otra manera la situación". "No estamos emitiendo dinero para financiar al fisco; la única emisión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado prácticamente", explicó.

"El problema argentino no es un problema monetario; es un problema de competitividad, es un problema real, y eso no se arregla devaluando. Eso es como creer que usted puede incrementar la cantidad de carne que come por el simple hecho de que imprime dinero. La riqueza no se imprime, la riqueza se genera", subrayó.

Milei argumentó que "lo único que va a hacer" una devaluación es "distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares y generar pobres e indigentes" y "no termina de arreglar el problema real". "Puede haber fluctuaciones, pero no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema", indicó.

También responsabilizó a los diputados, a quienes volvió a tildar de "degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal", por la suba del riesgo país y la caída de los bonos. "El dólar no saltó por un problema de índole monetaria o del mercado de cambio, sino porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables", sentenció.

El Presidente se refirió también al informe de la consultora Econométrica que registró una "inflación cero" durante la tercera semana de junio, algo que ocurre por primera vez en 30 años. "Eso significa que vamos por el camino correcto. Todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando", celebró.

"Que no se reconozcan los logros habla de la miseria o de la incompetencia de otros colegas. La verdad que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica y, lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que hubiera sido una catástrofe si no hubiéramos actuado correctamente", concluyó.