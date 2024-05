Milei presenta su libro y dará un show musical en el Luna Park

El presidente Javier Milei, está por presentar su libro y dará un breve show musical en el icónico estadio Luna Park.

Está previsto que el tan esperado acto comience a las 20.30, en tanto, una gran cantidad de personas aguardan para poder ingresar entre las calles Lavalle y Bouchard, aunque ya no quedan más entradas para la presentación. A pesar que varios quedaron afuera, dentro del icónico estadio se pueden escuchar gritos de “Milei, Milei, Milei” por parte de los fanáticos que esperan por la llegada del presidente. Según pudieron confirmar, el estadio Luna Park está en un 70% de su capacidad.

La previa

A las 17 comenzó la repartija de boletos y cuando parecía que todo iba a desarrollarse de manera tranquila, a las 18.30 comenzó el caos. Los ingresos fueron divididos en dos: uno en la intersección de Lavalle y Bouchard y el restante en avenida Corrientes y Bouchard.

En Lavalle y Bouchard ocurrió el gran problema. Solo había una fila para poder ingresar entre unas 200 personas, lo que provocó que se generara un embudo antes de llegar a la boletería.

Abuelos y hasta niños que no tenía entradas imploraban a los dos guardias que los dejaran ingresar. Sin embargo, la respuesta era contundente: “Si no tenés entrada, no pasás”.

Una vez dentro, el ambiente cambia. Los seguidores de La Libertad Avanza se mostraron eufóricos, aunque en un tono bastante medido. Banderas de la Argentina y otras de apoyo hacia el libertario. “Viva la Libertad”, reza una de ellas.

Por su parte, Patricia Bullrich, acompañada por parte de su equipo, llegó pasadas las 19.40 y fue recibida con una gran cantidad de aplausos que bajaron desde las tribunas.

En el centro del escenario hay tres sillones blancos, donde se sentarán para presentar el libro. A la izquierda, un micrófono y una guitarra aguardan por la participación de Milei; mientras que a la derecha está la batería que tendrá a su disposición del diputado Bertie Benegas Lynch.

NOTICIA EN DESARROLLO