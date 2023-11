Milei respaldó fuertemente a Luis Caputo: "No hay mayor experto financiero en la Argentina"

En una entrevista grabada que se difundió después de su partida a EEUU, donde este lunes iniciará gestiones clave para conseguir recursos y apoyos, el presidente electo, Javier Milei, dio un fuerte apoyo a Luis Caputo, quien aparece como el principal para asumir en el Ministerio de Economía del nuevo gobierno.

"Para evitar la hiperinflación es clave desarmar la bola de Leliqs (Letras de Liquidez, deuda del Banco Central con el sistema bancario, por la que paga una tasa efectiva de interés actualmente del 253% anual), permite además abrir el cepo", fundamentó Milei, el mismo mensaje que Caputo les transmitió el viernes pasado a los máximos ejecutivos de los principales bancos de la Argentina.

Para esa tarea, dijo Milei, "necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta; no hay mayor experto financiero en la Argentina que Luis Caputo".

El presidente electo dio así un nuevo espaldarazo al ex funcionario de Mauricio Macri, quien sin embargo no fue confirmado expresamente como ministro de Economía de la futura gestión mileísta.

Definiciones

Otras definiciones de Milei, que viajó a Washington en compañía de Nicolás Posse, su futuro jefe de Gabinete, fueron las siguientes:

-Si en otras fuerzas apareciera gente valiosa, no tengas dudas de que los vas a ver dentro del equipo. Necesitamos resolver un problema enorme.

-Las definiciones finales estarán el 10 de diciembre.

-Está claro que el BCRA tiene un problema de balance (en referencia, precisamente a la deuda en Leliqs y Pases, que ya supera los 23 billones (millones de millones) de pesos.

Milei hizo algunas comparaciones históricas para dimensionar el desafío monetario y los riesgos de hiperinflación. "El rodrigazo –dijo, por un brutal episodio de ajuste y altísima inflación que tuvo lugar en 1975 e inauguró un período de 16 años de inflaciones anuales de dos, tres y hasta cuatro dígitos anuales- implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación".

Como además Milei dijo que el ritmo actual de inflación (la tasa anualizada de los últimos meses) es del 300%, explicó que en caso de producirse un salto semejante al rodrigazo "estaríamos hablando de 1.800% de inflación … es un desastre". Llegar a situaciones así, provocaría un daño que "nos va a llevar los niveles de pobreza a un 95 por ciento".

Fue ahí que señaló que para evitar la híper es clave desarmar la "bola de Leliqs" y ponderó el expertise financiero de Caputo.

Además, señaló, "nunca dijimos que la eliminación del BCRA iba a ser instantánea.

Milei dijo que los "detalles de vigésimo quinto orden no me importan", adelantó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias y enviará un paquete de medidas de reforma del Estado. "No vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias. Vamos a llamar a extraordinarias y tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar, porque empieza a caer la demanda de dinero. Los problemas hay que resolverlos cuanto antes", señaló.

El líder libertario anticipó que el ajuste que se viene será importante. "Si es desordenado, va a ser un caos. Proponemos un ajuste ordenado. El impacto va a ser duro, pero menos duro", agregó. Frente al impacto que tendrá en las clases más vulnerables, aclaró que "habrá contención social" y que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello será la única que cuente con "la billetera abierta".

El mandatario electo habló también de los idas y vueltas que hay con respecto a la conformación de su Gabinete. Dijo que algunos de los que se "bajaron", lo hicieron "por miedo". No obstante, remarcó: "Estamos armando un seleccionado". "Necesito los mejores para resolver un problema de características enormes", sentenció.