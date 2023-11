Milei ya tiene Ministro de Economía: será Luis Toto Caputo, exfuncionario del macrismo

El ganador del balotaje y presidente electo Javier Milei, finalmente confirmó el nombre para el puesto más esperado en esta semana:: Luis “Toto” Caputo será su ministro de Economía.

El expresidente del Banco Central del macrismo definió su incorporación al próximo gobierno en una reunión con el jefe de Gabinete de Milei: Nicolás Posse.

El medio nacional TN, informa que la exigencia de Caputo para dar el sí para ser ministro era que el economista Emilio Ocampo quede fuera de la presidencia del Banco Central y se ubique en ese lugar el exvicepresidente del BCRA, Demian Reidel.

¿Qué dijo Javier Milei en la entrevista A dos Voces sobre Luis “Toto” Caputo?

“A mí me gusta mucho la propuesta que tiene Emilio Ocampo para el Banco Central, pero hay que ver si la situación de mercado permite instrumentar una solución como la que plantea y si está dispuesto a instrumentar una operación que no sea la que él tenía planeada originalmente. Es decisión de Emilio”, declaró, y añadió que su posible ministro de Economía, en un primero momento dijo que no sería Caputo, pero que “la visión” que se tenga es la que “imprime” él. “Lo voy a anunciar cuando lo tengo que anunciar, quédese tranquilo que el 10 de diciembre lo va a conocer, cuando esté tomando juramento”, planteó.

No obstante, adelantó que “Luis Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario de las Leliqs y darle una solución desde los mercados financieros y terminar con el cepo”.