Miranda respecto al pago del bono: "Si no hay recursos, no se puede"

Juan Cruz Miranda, el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, dialogó con la prensa local mientras se desarrollaba la protesta de los empleados judiciales.

En este contexto, se refirió a que el Gobernador Raúl Jalil está en Buenos Aires juntos a otros veinte gobernadores gestionando fondos para todas las provincias, los cuales fueron comprometidos, y si estos no se pueden garantizar. Miranda añade al pedido de “paciencia” y “prudencia” a todos los poderes “y que no den aumentos salariales.”no aumentar los salarios hasta que las negociaciones.

Respecto al pago del Bono de los $70.000, enfatizó que Jalil está en Buenos Aires en plena gestión/negociación, y no puede brindar una información que todavía fue confirmada en la última hora: "Si no hay recursos, no se puede pegar, y si no hay recursos, todo dependerá de la Gestión en Buenos Aires, de las cuales esperan nuevas oficial.