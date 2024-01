Momento de tensión: Francos cruzó con Del Caño "a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos"

El Gobierno continúa defendiendo en el Congreso la Ley Ómnibus de reformas económicas, con las exposiciones del ministro del Interior Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en comisiones de Diputados, durante las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 31 de enero.

En este contexto y momentos previos a que Patricia Bullrich iniciara su disertación, Guillermo Francos, chicaneó al diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.

Francos planteó: "Entiendo que Del Caño me hace una referencia general tanto al DNU como a la Ley Ómnibus, pero bueno, el presidente es Javier Milei, el ganó legítimamente la elección, y hace una propuesta, obviamente usted es una minoría y tiene todo el derecho de expresar su posición y protestar, pero el que gana gobierna, el que es oposición cuestiona, o acompaña, tiene todo el derecho de ser oposición, no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que hacer un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión".

El ministro del Interior agregó: "Lo escuché atentamente, no es la primera vez que lo escucho haciendo este tipo de juicios, tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, quiero decirle, porque los votos que usted tiene, no comprenden a todos los trabajadores del país, solamente un comentario, porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos, lo digo en general, la clase trabajadora son, si consideramos los activos, seis millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajadores, usted no tiene 14 millones de votos, así que representa a una minoría".

Del Caño le respondió: "A un sector, es verdad, representamos a un sector de los trabajadores", a lo que el ministro del Interior lo chicaneó: "El día que los tenga la representación de la clase trabajadora será presidente de la república, usted dijo: 'Represento a la clase trabajadora', no es una chicana". El legislador le contestó: "No, yo no dije que representaba a toda la clase trabajadora, dije: 'Representamos a muchos trabajadores'".

En ese momento tomó la palabra la también diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, dirigiéndose a Francos: "Ustedes también representan una minoría acá adentro, son un bloque minoritario, pero nos trata como si fueran la absoluta mayoría arbitraria y monárquica". El ministro del Interior le contestó: "No diputada, yo lo que quiero decir es que el día que (Del Caño) represente a todos los trabajadores va a ser presidente de la república".

Finalmente, Guillermo Francos se retiró, en medio de un clima tenso. tras su exposición en defensa de la Ley Ómnibus en comisiones de Diputados.

El diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, aprovechó la oportunidad para recriminarle con gritos:"Nosotros también vinimos a las 09:00, no se puede ir porque tiene un almuerzo, ¡presentaron un proyecto de mil artículos!". Francos lo cruzó: "¡Usted me falta el respeto!".