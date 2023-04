Monti dijo que los empleados públicos provinciales tuvieron una pérdida del 27% en sus salarios

El diputado provincial Francisco Monti (Juntos por el Cambio) aseguró que los empleados públicos de Catamarca tuvieron una pérdida del 27% en sus salarios.

En las redes sociales, el legislador apuntó contra el Gobierno y dijo que desde el año pasado existe un supuesto incumplimiento del acuerdo salarial que perjudica el bolsillo de los trabajadores estatales. En ese punto, Monti dijo que las paritarias son una “estafa” y que mientras se ajusta el salario, el Ejecutivo realiza “fenomenales inversiones financieras”.

Durante 2022 el Gobierno de Catamarca violó los acuerdos celebrados con los gremios estatales al aplicar para la fórmula de cálculo de actualización salarial una fórmula caprichosa que arrojó como resultado una pérdida de alrededor del 27% del poder adquisitivo”, reclmaó el legislador.

En ese contexto, Monti afirmó que “la estafa se consumó pese a que en el dictado del decreto nº620 de 2022 se aprobaron las actas en donde se asumía el compromiso de que los trabajadores no pierdan frente a la inflación. El Gobierno de Raúl Jalil concretó una maniobra muy simple: aplicar bimestralmente el índice de inflación acumulada a la base de cálculo del mes de enero de 2022, fórmula distinta a la que establece el INDEC”, manifestó.

Por otra parte, el diputado cuestionó la entrega de bonos de 20 mil pesos que otorgará el gobierno en los meses de abril, mayo y junio, a un sector de la administración pública y dijo que se tratan de parches para evitar cumplir con algunos compromisos salariales.

“Por eso el Gobierno Provincial anuncia bonos extra y plus, que en definitiva son un parche para cubrir parte de la pérdida de poder adquisitivo del salario. La inflación viene siendo un gran negocio para el Gobierno de Catamarca. A mayor inflación, mayor ajuste en el principal compromiso que tiene el Estado: los salarios de los trabajadores. Al mismo tiempo el Gobierno ha realizado fenomenales inversiones financieras. En los procesos inflacionarios algunos ganan y otros pierden. Gana el Estado que licua sus compromisos: principalmente jubilaciones. Pierden los asalariados, los jubilados, etc. Por eso es un impuesto no legislado, perverso y regresivo”, disparó Monti.